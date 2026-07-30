Aumenta a 23 cifra de muertos por terremoto en Japón

Rescatistas mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros mientras decenas de personas permanecen heridas tras el sismo

Un camión pequeño yace aplastado por una columna que se desplomó de un salón de pachinko (un juego de apuestas), el miércoles 29 de julio de 2026, un día después de un terremoto, en Uki, prefectura de Kumamoto. (Kai Naito/Kyodo News vía AP)

Un camión pequeño yace aplastado por una columna que se desplomó de un salón de pachinko (un juego de apuestas), el miércoles 29 de julio de 2026, un día después de un terremoto, en Uki, prefectura de Kumamoto. (Kai Naito/Kyodo News vía AP)

KUMAMOTO, Japón.- El potente terremoto que provocó una explosión en un centro comercial, derribó la chimenea de una fábrica y arrasó viviendas en el suroeste de Japón esta semana ha dejado al menos 23 muertos, informó el jueves el gobierno de la prefectura de Kumamoto.

Se agota el tiempo para encontrar sobrevivientes mientras los rescatistas continúan trabajando en el área de Kumamoto, en la principal isla meridional de Japón, Kyushu, donde el martes se produjo el sismo de magnitud 7,1.

Se desconoce cuál es el número total de desaparecidos. El terremoto dejó al menos 63 heridos, cinco de ellos de gravedad, indicó el gobierno de la prefectura.