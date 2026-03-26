Pugnan doce futbolistas de Argentina por lugar en lista final mundialista

Amistosos ante Mauritania y Zambia definirán cuatro cupos restantes rumbo a la Copa del Mundo

El capitán de Argentina, Lionel Messi, aplaude durante el entrenamiento con vistas al amistoso contra Mauritania, en el predio de selecciones nacionales en Buenos Aires, Argentina, miércoles 25 marzo, 2026. (AP Foto/Gustavo Garello)

El capitán de Argentina, Lionel Messi, aplaude durante el entrenamiento con vistas al amistoso contra Mauritania, en el predio de selecciones nacionales en Buenos Aires, Argentina, miércoles 25 marzo, 2026. (AP Foto/Gustavo Garello)

BUENOS AIRES.- Pese a tratarse de rivales de menor nivel, una docena de jugadores de Argentina deberán tomarse los próximos amistosos ante Mauritania y Zambia como la última parada para subirse al plantel definitivo que defenderá el título en el Mundial.

La Albiceleste chocará contra los seleccionados africanos el 27 y 31 de marzo, respectivamente, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires tras la cancelación de la Finalissima ante el campeón europeo España.

Ambos choques de fogueo tomaron otra dimensión este miércoles luego que FIFA anunciara que los seleccionados tendrán plazo hasta el 30 de mayo para presentar la nómina oficial de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.

Esto significa que Argentina enfrentará los amistosos planeados para la semana previa al inicio del certamen con su plantel ya cerrado. Los rivales todavía están por definirse.

De no mediar lesiones ni pronunciados bajones futbolísticos, el técnico Lionel Scaloni tiene ya definidos 22 apellidos, en su gran mayoría campeones del mundo en Qatar 2022, entre ellos el propio capitán Lionel Messi. Si bien el astro no ha confirmado que va a jugar su sexto Mundial con 39 años, su presencia en la convocatoria para los amistosos ante Mauritania y Zambia es un guiño en ese sentido.

Una docena de jugadores citados para los choques de fogueo de marzo enfrentan una carrera final para ocupar los cuatro puestos mundialistas que faltan tachar.

Al frente de este grupo está el volante ofensivo Franco Mastantuono, la joven promesa del Real Madrid que no había sido convocado en un principio por su falta de continuidad, pero al que Scaloni llamó a último momento para evaluarlo in situ.

Valentín Barco, otro juvenil de gran presente en el Racing de Estrasburgo, le ofrece al entrenador como ventaja su polifuncionalidad como lateral o mediocampista interno.

El tercero en discordia para el mediocampo es Máximo Perrone, del Como italiano.

En defensa, los zagueros Marcos Senesi, Tomás Palacios, Leonardo Balerdi y Lucas Martínez Quarta buscan ocupar el espacio vacío que dejó el campeón del mundo Germán Pezzella, quien se recupera de una lesión ligamentaria de rodilla.

Con Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico como laterales titulares, Gabriel Rojas (Racing Club) podría meterse en el Mundial si deja una buena impresión en su primera convocatoria al seleccionado mayor, sobre todo si su competidor en el puesto, Marcos Acuña, no mejora su estado físico. Con menos chances, aparece Agustin Giay, del Palmeiras.

La otra pugna la mantienen en ofensiva dos nueves de similares características: José López, del Palmeiras, y Joaquín Panichelli, del Racing de Estrasburgo y máximo artillero de la liga francesa. En esta posición, Julián Álvarez y Lautaro Martínez son una fija.

En tanto que el extremo Gianluca Prestiani, del Benfica de Portugal, compite como alternativa tras el retiro de Ángel Di María.

Argentina, también campeón mundial en 1978 y 1986, debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J. Luego se medirá ante Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27 de junio.