Vuelca automóvil tras ser impactado por tráiler en Carretera Aeropuerto

El conductor resultó ileso, mientras el operador del tráiler huyó del sitio tras el choque; personas que transitaban por el lugar auxiliaron al conductor para salir del automóvil

A causa del golpe, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado sobre uno de sus costados a un costado de la vía. [Carlos Figueroa/Líder Web]

A causa del golpe, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado sobre uno de sus costados a un costado de la vía. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró la tarde de este martes en el sector norponiente de esta frontera, donde un tráiler colisionó por alcance contra un vehículo compacto, provocando que este último terminara volcado sobre la Carretera Aeropuerto.

El percance ocurrió alrededor de las 14:30 horas, en el tramo comprendido entre las calles Mayas e Incas, lo que generó la movilización de corporaciones de auxilio y vialidad hasta el lugar.

De acuerdo con la información recabada, Ernesto, de 50 años, conducía un automóvil Nissan Versa modelo 2024, circulando de sur a norte sobre la carretera Aeropuerto, cuando recibió un impacto en la parte posterior de la unidad.

A causa del golpe, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado sobre uno de sus costados a un costado de la vía, quedando parcialmente obstruido el carril de circulación.

El operador del tráiler involucrado se retiró del sitio tras el choque, y debido a lo rápido del incidente, el afectado no logró identificar características precisas de la unidad de carga.

Personas que transitaban por el lugar auxiliaron al conductor para salir del automóvil y, posteriormente, ayudaron a colocar la unidad en posición normal, sin que se reportaran lesiones.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el informe correspondiente, quedando el caso bajo seguimiento para la localización del vehículo involucrado y el deslinde de responsabilidades.