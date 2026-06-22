Corporativo Quintana Elizondo se corona campeón en el exitoso torneo “El Pueblo Manda”

Organizado por Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados, y Quintana Ríos, Director de Fútbol Club Quintana

Nuevo Laredo, Tam.- En un ambiente de fiesta familiar y gran nivel deportivo, se llevó a cabo el torneo relámpago de fútbol “El Pueblo Manda” en las canchas del ICEST, organizado por el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados, y Gustavo Adolfo Quintana Ríos, Director de Fútbol Club Quintana.

La escuadra de Corporativo Quintana Elizondo se alzó con el trofeo de Campeón tras una vibrante jornada, dejando el digno subcampeonato en manos del Deportivo Miranda. El torneo también contó con la destacada participación de los equipos de ICEST, Médicos del ISSSTE, la Barra de Abogados y Periodistas locales.

Al finalizar los encuentros, los organizadores entregaron los trofeos a los finalistas y compartieron una convivencia con comida y refrescos para toda la afición presente.

​Ante el rotundo éxito y contagiados por la fiebre mundialista, el Lic. Jorge Miranda y Gustavo Quintana adelantaron que ya se planifica la segunda edición de este torneo para continuar impulsando el deporte en Nuevo Laredo.