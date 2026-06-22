Inicia verano con sensación térmica de 44° C en los Dos Laredos

Nuevo Laredo, Tam.- La temporada de verano inició oficialmente y en los Dos Laredos se alcanzó este domingo una temperatura máxima de 35° C con sensación térmica de 44° en la misma escala.

Se trata de la estación más cálida del año y una de las más esperadas por miles de familias debido a las vacaciones escolares y las actividades al aire libre.

De acuerdo con especialistas en astronomía, el verano de 2026 inició este 21 de junio, con la llegada del solsticio de verano, fenómeno que ocurre cuando el hemisferio norte alcanza su máxima inclinación hacia el Sol. En México, este evento se registró durante la madrugada, alrededor de las 2:24 horas del centro del país.

Esta fecha también corresponde al día con mayor cantidad de horas de luz solar del año, por lo que los amaneceres llegan más temprano y las tardes se prolongan por más tiempo.

Para ciudades fronterizas como Los Dos Laredos, el verano suele caracterizarse por temperaturas que frecuentemente superan los 40 grados centígrados, así como por la presencia de periodos de calor intenso, especialmente durante julio y agosto.

La estación veraniega tendrá una duración aproximada de 93 días y concluirá el 23 de septiembre de 2026, cuando ocurra el equinoccio de otoño y dé inicio oficialmente la siguiente estación: el Otoño.

En los siguientes siete días, la temperatura máxima alcanzaría los 38° C en esta frontera, por lo que la sensación térmica sería de unos 46° C.