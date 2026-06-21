Toman protesta a nueva dirigencia del PRI en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.– Con el respaldo de los sectores y organizaciones que integran al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva dirigencia municipal del instituto político en Nuevo Laredo, encabezada por Fernando Rodríguez Garza como presidente y Marcela Valdez como secretaria general.

La ceremonia contó con la presencia de la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Bruno Díaz Lara, presidente del Comité Directivo Estatal, así como de la secretaria general Juliana Garza y miembros de la estructura estatal del partido, quienes acompañaron este importante relevo en la conducción del priismo neolaredense.

Durante el acto protocolario realizado en el edificio de Antigua Aduana, los nuevos dirigentes asumieron el compromiso de fortalecer la unidad partidista, trabajar de manera cercana con la militancia y consolidar la presencia del PRI en Nuevo Laredo, impulsando una agenda que responda a las necesidades y demandas de la ciudadanía.

Fernando Rodríguez Garza agradeció la confianza depositada en su persona y reiteró su disposición de encabezar un proyecto incluyente que convoque a todos los sectores del partido a participar activamente en la reconstrucción y fortalecimiento de la institución política en el municipio.

Destacó la importancia de mantener la cercanía con la militancia y promover la participación de mujeres y jóvenes dentro de la vida interna del partido, con el objetivo de consolidar una estructura sólida y competitiva.

En su mensaje, Bruno Díaz Lara reconoció el trabajo de la militancia priista de Nuevo Laredo y exhortó a la nueva dirigencia a desempeñar su labor con responsabilidad, compromiso y visión de futuro, fortaleciendo la unidad y los principios que han distinguido históricamente al PRI además los convocó para la cita más importante que será en 2027 en el proceso electoral y defender la democracia.

La toma de protesta reunió a representantes de los distintos sectores y organizaciones del partido, así como a militantes y simpatizantes, quienes manifestaron su respaldo a la nueva dirigencia municipal y expresaron su confianza en que esta nueva etapa contribuirá al fortalecimiento del priismo en la región.

Contaron la distinguida presencia del Presidente Muncipal de Anáhuac, Nuevo León, Juan Manuel Morton González.