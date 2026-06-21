Radio UAT: referente iberoamericana en la divulgación de la ciencia

Ciudad Victoria, Tam.- Por quinto año consecutivo, la Radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Radio UAT) será galardonada con un reconocimiento internacional por parte de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). Esta importante distinción se entregará en el marco de la ceremonia por el noveno aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), a celebrarse en Pachuca, Hidalgo, en el mes de agosto.

El premio celebra la destacada participación, constancia y sólido compromiso de la emisora universitaria, lo que reafirma de manera directa el impulso del rector Dámaso Anaya Alvarado a la divulgación del quehacer científico, académico y cultural de la UAT; así como el entusiasmo, la calidad y el esfuerzo del equipo humano de la radiodifusora a lo largo del año.

Esta distinción anual se entrega de forma exclusiva a las instituciones que más han contribuido con materiales informativos de calidad y que han sido difundidos a gran escala a través de televisión, radio y redes sociales.

La colaboración de Radio UAT se integra a una robusta y diversa red de socios internacionales coordinada por la ATEI, que incluye a canales de televisión públicos, nacionales, regionales y locales, así como a instituciones de educación superior, centros de investigación, fundaciones y prestigiosas organizaciones de la sociedad civil de todo el continente.

Cabe destacar que, además de los reconocimientos tradicionales a los medios con mayor impacto, se ha incorporado este año el nuevo reconocimiento “Plumas NCC”, que busca incentivar la colaboración de científicos y periodistas en columnas y artículos especializados, ampliando los horizontes de la divulgación escrita en la región.

Con este nuevo hito, la UAT confirma la calidad de sus producciones radiofónicas y consolida su proyección internacional, demostrando el impacto que la academia y la radiodifusión pública poseen en la democratización del conocimiento científico más allá de las fronteras nacionales.