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Concluyen 480 ciudadanos Talleres de Oficio impulsados por Municipio

Las y los participantes recibieron el reconocimiento a su esfuerzo y dedicación

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Un total de 480 mujeres y hombres de distintas edades concluyeron satisfactoriamente los Talleres de Oficio promovidos por el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Bienestar Social, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer las habilidades de la ciudadanía y generar mayores oportunidades de desarrollo personal, profesional y económico.

Durante la ceremonia de clausura, las y los participantes recibieron el reconocimiento a su esfuerzo y dedicación tras culminar su capacitación en diversas áreas de aprendizaje que les permitirán ampliar sus conocimientos, emprender nuevos proyectos y acceder a mejores oportunidades laborales, contribuyendo así al bienestar de sus familias y al crecimiento de la comunidad.

La secretaria de Bienestar Social, Dra. Lilia Arjona Barocio, felicitó a las y los graduados por este importante logro y destacó el compromiso permanente de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal con la formación y el desarrollo integral de la ciudadanía.

“Hoy reconocemos el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de cada una y cada uno de ustedes; estos talleres representan una herramienta para transformar vidas y abrir nuevas oportunidades; el Gobierno Municipal, tiene el firme su compromiso de impulsar programas que fortalezcan las capacidades de las personas y les permitan construir un mejor futuro para sus familias”, expresó.

Los talleres impartidos durante este periodo abarcaron distintas áreas de formación, entre ellas peinado y maquillaje, panadería básica, aplicación de uñas acrílicas, panadería del mundo, pestañas 1×1, pastelería y repostería básica, decoración de pasteles, mantenimiento e instalación de equipo mini split, colorimetría, corte y confección, sabores del mundo, cosmetología, masaje y spa, inglés desde cero, barber shop y embellecimiento del cabello.

La funcionaria destacó que estos programas se desarrollan en coordinación con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), institución que brinda a los participantes la oportunidad de obtener una certificación oficial al concluir su preparación, fortaleciendo así sus competencias y respaldando formalmente los conocimientos adquiridos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fomenten la capacitación, el autoempleo y el crecimiento personal de las y los neolaredenses, generando herramientas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y a construir una ciudad con más oportunidades para todos.

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