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Mundial 2026: Estados Unidos alerta por amenazas del Cártel del Golfo en Tamaulipas y corredores de Nuevo León

La alerta adquiere especial relevancia porque miles de aficionados nacionales y extranjeros se desplazan por el noreste del país, particularmente hacia Monterrey, una de las sedes mundialistas. #Mundial2026 #Tamaulipas #NuevoLeon #Monterrey2026 #Reynosa #FronteraNorte #SeguridadPublica #AlertaDeViaje #TravelAdvisory #DepartamentoDeEstado #EstadosUnidos #CartelDelGolfo #CDG #Violencia #Inseguridad #Carreteras #FIFAWorldCup2026 #WorldCup2026 #Mexico2026 #AlertaConsular #FronteraMexicoUSA #ReynosaMonterrey #Noticias #UltimaHora #InvestigacionEspecial #Seguridad #Turismo #Viajeros #Matamoros #NoresteDeMexico #AlertaMundialista #Mexico #BreakingNews #PeriodismoDeInvestigacion #RiesgoAlto #CrisisDeSeguridad #NoticiasMexico #Frontera #TamaulipasNoticias #NuevoLeonNoticias

Agencias

Matamoros, Tam.- En pleno desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno de Estados Unidos mantiene vigente su advertencia de Nivel 4 “No Viajar” para Tamaulipas, la clasificación de riesgo más alta emitida por el Departamento de Estado debido a la presencia del Cartel del Golfo, secuestros y hechos de violencia; y Nivel 2 “Extreme Precauciones” para el estado de Nuevo León.

La alerta adquiere especial relevancia porque miles de aficionados nacionales y extranjeros se desplazan por el noreste del país, particularmente hacia Monterrey, una de las sedes mundialistas.

De acuerdo con información de inteligencia y reportes de seguridad regionales, la principal amenaza en la frontera entre Tamaulipas y Nuevo León proviene de células del Cártel del Golfo (CDG), organización criminal señalada por su participación en bloqueos carreteros, robo de vehículos, extorsiones, secuestros y actos de violencia destinados a generar temor entre la población.

Las zonas bajo vigilancia incluyen los municipios de Monterrey, Guadalupe, Juárez, Cadereyta, China y General Bravo, en Nuevo León, así como Reynosa, Camargo, Miguel Alemán y Gustavo Díaz Ordaz, en Tamaulipas.

El Departamento de Estado advierte que en Tamaulipas y Nuevo León son frecuentes delitos como secuestros, robos armados, desapariciones forzadas y enfrentamientos entre grupos criminales asociados al CDG.

De acuerdo con reportes de inteligencia y alertas difundidas en la región, existe preocupación por posibles acciones de células del Cártel del Golfo, incluyendo bloqueos, robo de vehículos y actos de intimidación destinados a afectar la movilidad en municipios estratégicos.

La preocupación se centra particularmente en el corredor Monterrey-Reynosa, una de las rutas más transitadas del noreste mexicano y utilizada tanto por turistas como por transportistas y viajeros que cruzan la frontera.

Ante este escenario, las autoridades estadounidenses recomiendan evitar viajes nocturnos, utilizar carreteras de cuota, mantenerse informados a través de fuentes oficiales y extremar precauciones durante cualquier desplazamiento por la zona.

Mientras México se encuentra bajo los reflectores internacionales por el Mundial 2026, las alertas de seguridad evidencian una realidad que continúa preocupando a las autoridades consulares: la capacidad operativa de grupos criminales como el Cártel del Golfo en una de las regiones estratégicas para la movilidad y el turismo en el país.

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