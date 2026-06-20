Acuerdo EU-Irán se ve amenazado

Una columna de humo gris marca el sitio donde impactó un ataque del ejército israelí en el sur de Líbano, visto desde el norte de Israel, el 19 de junio de 2026. (AP Foto/Leo Correa)

Una columna de humo gris marca el sitio donde impactó un ataque del ejército israelí en el sur de Líbano, visto desde el norte de Israel, el 19 de junio de 2026. (AP Foto/Leo Correa)

TIRO, Líbano (AP) — Ataques israelíes en el sur de Líbano mataron a al menos 16 personas el sábado, incluyendo dos menores, horas después de que se reportara un alto el fuego. La continuidad de los combates amenazaba un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa, de propiedad estatal, dijo que la ofensiva alcanzó la localidad de Nabatiyeh, en el sur del país, y aldeas cercanas. Al menos siete personas permanecían atrapadas bajo los escombros, añadió.

Los mediadores se apresuraban a parar los enfrentamientos entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, después de que un intenso intercambio causó el viernes la muerte de al menos 47 personas en Líbano y cuatro soldados israelíes.

Un funcionario militar israelí afirmó que Hezbollah había disparado más de 50 proyectiles contra las fuerzas rivales en el sur de Líbano durante la noche, lo que llevó al ejército a comenzar a atacar al grupo. El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas del departamento. El ejército dijo que atacó decenas de objetivos y a miembros de Hezbollah en el sur de Líbano, incluidas posiciones de lanzamiento de cohetes y centros de mando de la milicia.

El viernes, el embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, escribió en X que Israel “sigue firmemente comprometido con un alto el fuego inmediato” si Hezbollah respeta el acuerdo y cesa las hostilidades.

Hezbollah afirmó el sábado que estaba comprometido con el alto el fuego, pero culpó a Israel de violarlo varias veces el viernes por la noche. Un comunicado del ala militar del grupo apuntó que acataría el alto el fuego, pero que también repelería los ataques de las tropas israelíes.

Un conflicto que podría hundir el pacto EEUU-Irán

Hezbollah e Israel entraron en guerra unos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero: el grupo disparó cohetes y drones contra comunidades civiles en el norte de Israel mientras que el ejército israelí se apoderó de amplias franjas de territorio en el sur de Líbano.

El acuerdo provisional entre Washington y Teherán, firmado esta semana, ya ha supuesto la reapertura del estrecho de Ormuz, que Irán había bloqueado coincidiendo con la intensificación de la guerra, impidiendo a la economía mundial el acceso a suministros significativos de petróleo y gas natural. El pacto contempla además el relanzamiento de conversaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica, un asunto clave en la guerra.

Ni Israel ni Hezbollah han firmado el acuerdo, que pide detener las operaciones militares en Líbano y que se respete la soberanía del país. Con los combates en curso, el pacto se ve amenazado y las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza, que estaba previsto que arrancasen el viernes, se han retrasado sin que se haya anunciado una nueva fecha.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido mantener a sus tropas en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza para su nación. Hezbollah se ha negado a detener sus ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse de suelo libanés, algo que, de acuerdo con Irán, es una condición del acuerdo.

Se espera que la próxima semana se celebre en Washington una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno libanés e Israel auspiciada por la Casa Blanca.

Combates cerca de la frontera entre Israel y Líbano

Un operativo en la localidad de Barish mató a cuatro integrantes de una misma familia: los padres y dos hijos. En la aldea de Arab Salim se recuperó un cuerpo de una casa destruida, y en las de Doueir y Kfar Rumman, ataques con aviones no tripulados acabaron con la vida de una persona que iba en motocicleta y a un soldado libanés. Nueve personas murieron en ataques en los poblados de Qannarit, Sohmor y Shehour.

Columnas de humo se alzaban el sábado hacia el cielo en el sur de Líbano, y aviones israelíes volaron a baja altura sobre la ciudad costera de Tiro.

Residentes en la ciudad contaron a The Associated Press que estaban aliviados de que Tiro se hubiera librado de las ofensivas en los últimos días, pero el ruido de los aviones israelíes les recordan que la guerra no ha terminado. Muchos dudaban de que el alto el fuego —incluso si se acordaba— fuera a mantenerse.

“Nuestras vidas cambiarían por completo si hay un alto el fuego”, dijo Hussein Khoshman, un residente de Tiro.

La oficina de Netanyahu no comentó los esfuerzos para un alto el fuego. El mandatario publicó el viernes en X que, bajo sus órdenes, el ejército israelí había “golpeado con fuerza” 150 objetivos de Hezbollah y mató a decenas de insurgentes.

El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, manifestó que sus fuerzas operan en una “zona de defensa avanzada” y que continuarían haciéndolo.

Iraníes y estadounidenses cancelan viajes a Suiza

Las autoridades iraníes no viajaron a Suiza como estaba previsto e insistieron en que los combates en Líbano deben parar antes de que pueda celebrarse el diálogo. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también pospuso su viaje.

El sábado, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo a la agencia de noticias semioficial ISNA que el ministro del Interior de Pakistán llegará al país como parte de los esfuerzos de negociación en curso. Baghaei había apuntado antes que las consultas a través de mediadores acerca de la siguiente fase de las negociaciones un acuerdo final entre Washington y Teherán continuaban.

Como el acuerdo inicial se firmó de forma digital a mitad de semana, las conversaciones en Suiza no eran urgentes y se estaba planeando una reunión en persona para los próximos días, afirmó.

Aún queda mucho por resolver

Se esperaba que las conversaciones en Suiza se centraran en el programa nuclear de la República Islámica. Teherán afirma que tiene fines pacíficos, aunque cuenta con una gran reserva de uranio altamente enriquecido, a un paso de la calidad necesaria para armamento atómico. Ese uranio podría utilizarse para construir múltiples bombas atómicas, si Irán decidiera hacerlo, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, la agencia de control nuclear de Naciones Unidas.

Se espera que esos contactos sean complicadas. El acuerdo nuclear de 2015, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desechó durante su primer mandato, tardó más de 18 meses en negociarse.

El acuerdo provisional da a los negociadores un plazo de 60 días prorrogables para alcanzar un acuerdo nuclear. Además, contempla lucrativos incentivos para Irán si cierra un nuevo acuerdo, incluida la eventual eliminación de todas las sanciones internacionales y un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción tras la guerra.

Irán ya ha obtenido algunas concesiones. Tras la firma del acuerdo provisional, la Casa Blanca levantó su bloqueo a los puertos iraníes y le permite vender su petróleo libremente. El acuerdo también pide que se descongelen los activos de Irán, aunque los plazos para hacerlo no están claros.