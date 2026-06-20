Los Minions mantienen en marcha una máquina de éxitos

Las películas aptas para toda la familia están impulsando la taquilla como nunca, e Illumination está a la vanguardia

NUEVA YORK (AP) — Cuando Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, recibió a principios de este mes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, se preguntó cuántos visitantes tendrá.

Meledandri le dijo a la multitud reunida: “En los años venideros, cuando la gente camine por Hollywood Boulevard, se topará con mi estrella. Y a menos que sean parientes míos, preguntarán: ‘¿Quién demonios era ese tipo?’”.

Sin embargo, en un momento de agitación perpetua en Hollywood, el discreto Meledandri ha creado y moldeado una de las operaciones más constantes de Hollywood para fabricar éxitos de taquilla. Las películas aptas para toda la familia están impulsando la taquilla como nunca, e Illumination está a la vanguardia.

Desde el primer estreno de Illumination, “Despicable Me” (“Mi villano favorito”) de 2010, el estudio de animación ha acumulado más de 11.000 millones de dólares en taquilla mundial. Su película “The Super Mario Galaxy Movie” es la única cinta de 1.000 millones de dólares de 2026 hasta ahora. El próximo estreno de Illumination, “Minions & Monsters”, que se estrena el domingo en el Festival de Cine de Annecy, en Francia, tiene buenas posibilidades de igualarla.

Los Minions, la respuesta de Illumination a Mickey Mouse o Bugs Bunny, han contribuido mucho a impulsar ese éxito. Pero el estudio, una división de Universal Pictures, se ha expandido para incluir las películas de “Mario” con Nintendo, una próxima película animada de “Barbie” con Mattel y franquicias anteriores como “Sing” y “The Secret Lives of Pets” (“La vida secreta de tus mascotas”). Si Illumination es sinónimo de algo, es de diversión caricaturesca y de buen humor.

“Desde el principio, de verdad queríamos hacer películas que fueran alegres por encima de todo”, comentó Meledandri en una entrevista. “Me encontré trabajando con cineastas que apreciaban ese estilo de caricatura de Looney Tunes integrado en la creación de estas películas animadas de hoy”.

“Minions & Monsters”, que llega a los cines el 1 de julio, quizá sea la escapada más disparatada de Illumination. En la séptima de las películas de “Despicable Me” y el tercer largometraje independiente de “Minions”, los Minions se convierten en cineastas. “Minions & Monsters” tiene el descaro de poner una cámara en manos de algunas de las criaturas más propensas al caos, que han manejado mal todo artefacto diabólico que se les haya entregado.

Ambientada en la Edad de Oro de Hollywood de la década de 1920, la película se divierte mucho colocando a los Minions junto a clásicos del cine mudo de comedia de pastelazo como “Modern Times” (“Tiempos modernos”), de Charlie Chaplin, y “Safety Last!” (“El hombre mosca”), de Harold Lloyd. Jeff Bridges da voz al jefe de un estudio. Es la respuesta de los Minions a “The Muppet Movie”. James, el Minion más creativo, figura como su director, al menos en un primer borrador de los créditos finales.

Los Minions se ponen detrás de la cámara

Sin embargo, el verdadero director de la película es Pierre Coffin, un veterano de Illumination que ha dirigido muchas de sus cintas y que, célebremente, pone voz a los Minions. Pero Coffin ha tenido una relación complicada con la dominación mundial cada vez más expansiva del universo de los Minions, y Meledandri sabía que él era reacio a regresar. Pero este es un ejecutivo que, como productor, logró reunir de nuevo al elenco de “Shrek”, de DreamWorks, para una quinta película que se estrenará el próximo año.

“Me llamó un fin de semana y me dijo: ‘Vas a decir que no, pero tengo que preguntar’”, relata Coffin, hablando desde París. “Me dijo: ‘Son Minions que quieren hacer una película de monstruos. Conjuran monstruos, pero luego esa creación se vuelve contra ellos y contra la Tierra’”.

“Me atrapó con eso de ‘Minions haciendo películas’”, añade Coffin. “Desde ese momento, simplemente tuve preguntas”.

La película, que se estrena dos semanas después de “Toy Story 5” de Pixar, será una nueva prueba de cuán poderosa se ha vuelto Illumination. Tras un periodo al frente de la división de animación de Fox y haciendo las películas de “Ice Age” (“La era de hielo”), Meledandri fundó la compañía, apoyándose en gran medida en un grupo de artistas de una empresa de animación parisina entonces llamada Mac Guff. Aunque Illumination tiene su sede en Santa Monica, California, gran parte de la producción de sus películas se realiza en París.

Con colaboraciones que ahora se extienden hasta Japón, a través de Nintendo, una globalización define a Illumination, algo apropiado, dado el galimatías internacional de palabras mezcladas que balbucean los Minions.

“Un objetivo desde el primer día, cuando inicié la empresa, era que el perfil del liderazgo creativo reflejara nuestro deseo de hacer películas para todo el mundo, en lugar de ser tan centrados en lo estadounidense”, afirma Meledandri.

Pero Meledandri nunca se propuso rivalizar con Disney o Pixar. “Esas metas simplemente se sentían irrealmente ambiciosas”, sostiene. En cambio, Meledandri dio libertad a cineastas y animadores para hacer películas sobre antihéroes traviesos. Apuntó a la comedia subversiva, no a la emotividad. Es probable que te rías con una película de Illumination. ¿Llorar? No tanto.

Ese enfoque ha convertido a Illumination en un coloso de la taquilla. El acuerdo de distribución de Universal con Netflix, después de que las películas se transmiten primero en Peacock, también amplía la audiencia de sus filmes. Pero el cariño de los premios se le ha escapado a la compañía. Illumination nunca ha ganado un Oscar, un hecho histórico al que se hace un guiño en broma en “Minions & Monsters”. Solo un estreno “Despicable Me 2” (“Mi villano favorito 2”) ha sido nominado a mejor largometraje animado.

Pero con su afecto perdurable por el cine, “Minions & Monsters” podría encontrar un apoyo más amplio dentro de la industria. Incluso George Lucas presta su voz a la película.

Hacer éxitos de taquilla con un presupuesto ajustado

De cualquier modo, “Minions & Monsters” es algo raro en el mundo cinematográfico actual: es casi seguro que será rentable. Desde que produjo el fracaso de taquilla de 2000 “Titan A.E.” en Fox, Meledandri ha convertido la disciplina fiscal en una religión. “La expectativa de todos era que me despedirían”, recuerda. “Probablemente deberían haberme despedido”.

Aunque los presupuestos de más de 200 millones de dólares siguen impulsando muchos éxitos de taquilla, incluso cineastas de grandes presupuestos como James Cameron han advertido que los costos de producción deben reducirse para tiempos más austeros. “Minions & Monsters” costó unos relativamente modestos 85 millones de dólares. La película más cara de Illumination, “The Super Mario Galaxy Movie”, costó unos no extremos 110 millones de dólares. “Toy Story 5”, en cambio, tiene un presupuesto de 250 millones de dólares.

“En 19 años, no puedo recordar una sola conversación en la que un director volviera y dijera: Necesitamos más dinero. Simplemente no forma parte de nuestro ethos”, señala Meledandri. “Puede ser: ¿Cómo vamos a resolver este problema? O: No podemos terminar esto para esta fecha. Pero nunca es: Necesitamos más dinero”.

Algunos en Hollywood ven la IA generativa como una nueva forma prometedora de mantener bajos los gastos, pero Meledandri aún no está convencido.

“Mi principal enfoque ahora mismo es la preservación de empleos, incluso a costa de no ser los más avanzados tecnológicamente”, explica. “Siempre se siente mejor ser parte de la vanguardia que ser un ludita. Pero en este caso, no estamos empujando la IA dentro de nuestro flujo de trabajo”.

“No creo que una respuesta suficiente sea: ‘Bueno, ya hemos tenido avances tecnológicos antes y la gente estaba preocupada, pero al final todo estuvo bien y las cosas siguieron avanzando’”, continúa Meledandri. “Ninguna de esas otras tecnologías tenía esa capacidad de ejercer su poder”.

Los grandes jefes de la animación a menudo han sido presencias omnipresentes. Pero ni Jeffrey Katzenberg, de DreamWorks, ni John Lasseter, de Pixar, permanecen en los estudios de animación que alguna vez definieron. Meledandri, de 67 años, originario de Nueva York, es el peso pesado improbable, el “gran jefe” del imperio Minion.

Su entrada al negocio del cine comenzó cuando un cliente de la tienda de ropa masculina de su padre lo contrató como asistente en “Footloose”. Su segunda gran oportunidad llegó al producir el éxito de Disney de 1993 “Cool Runnings” (“Jamaica bajo cero”). Ahora se encuentra dirigiendo un estudio de animación que antes era el desvalido, con un historial casi impecable.

La competencia que le preocupa no es Disney ni Pixar, sino el contenido de formato corto.

“Eso tiene que obligarnos a ser más imaginativos, más sorprendentes y a ir más lejos que una narrativa que podría sentirse segura porque ya funcionó antes”, manifiesta Meledandri. “En ‘Minions & Monsters’, lo que Pierre Coffin ha hecho es una película tan desbordantemente imaginativa e inesperada que es exactamente donde yo desearía que Illumination estuviera en este momento”.