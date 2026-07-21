Ordena juez frenar temporalmente fusión entre Paramount y Warner Bros

La torre de agua de Paramount Pictures en Los Ángeles el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/Jae C. Hong)

La torre de agua de Paramount Pictures en Los Ángeles el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/Jae C. Hong)

NUEVA YORK.- Un juez federal ordenó el lunes a Paramount y a Warner Bros. Discovery que detengan su fusión de 81.000 millones de dólares durante al menos dos semanas, lo que da a los estados que impugnan el acuerdo más tiempo para llevar su caso ante los tribunales.

Doce estados, encabezados por California, presentaron una demanda la semana pasada para bloquear la compra pendiente de Warner por parte de Paramount, al alegar que una combinación así “extinguiría la competencia” en Hollywood y conduciría a menos opciones para los consumidores, en particular para los cinéfilos y los clientes de cable en todo Estados Unidos.

Los principales fiscales de los estados pidieron a Warner y a Paramount que no cerraran la transacción hasta que un tribunal tuviera tiempo de “evaluar plenamente” sus reclamaciones. Y cuando las empresas se negaron, solicitaron una orden de restricción temporal, que fue lo que la jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín concedió el lunes. Eso abre la puerta a una posible medida cautelar preliminar que los estados también buscan para bloquear de hecho el acuerdo.

Rob Bonta, fiscal general de California, manifestó en un comunicado tras la orden del lunes: “Esta es una primera victoria crucial en nuestro caso para garantizar que esta megafusión nunca vea la luz del día. La historia cuenta lo que ocurre cuando unas pocas personas tienen un gran poder sobre mercados que son centrales en la vida de los estadounidenses: menos oportunidades para más personas, peores productos y servicios para todas las personas”.

Una unión Warner-Paramount reuniría a dos de los cinco últimos estudios históricos de Hollywood, además de una serie de cadenas de televisión, títulos que llenan bibliotecas de streaming y cadenas de noticias. HBO Max de Warner, favoritos de los fans como “Harry Potter” e incluso CNN quedarían bajo el mismo techo que CBS, propiedad de Paramount, películas como “Top Gun” y el servicio de streaming Paramount+.

Paramount, que fue adquirida por Skydance apenas el año pasado, ha prometido “defender enérgicamente” su adquisición de Warner y destaca las aprobaciones regulatorias que el acuerdo ha recibido en otros lugares, incluida la de la administración del presidente Donald Trump el mes pasado.

El lunes, Paramount afirmó que los argumentos antimonopolio de los estados “carecen de mérito” o de “cualquier base en las realidades del mercado moderno”, y sostuvo que su fusión con Warner favorecía la competencia y aportaba beneficios tanto a consumidores como a trabajadores. El calendario de los próximos pasos también se ajusta a solicitudes previas de la empresa.

El acuerdo se pausa por al menos dos semanas

La orden de restricción temporal concedida el lunes impide que el acuerdo avance durante al menos 14 días, aunque la pausa podría ampliarse hasta 28 días. El tribunal fijó el 3 de agosto como fecha para una audiencia sobre la solicitud de medida cautelar preliminar de los estados, aunque ese calendario también podría retrasarse.

El tiempo apremia. Antes de la decisión del lunes, las empresas propusieron concluir una audiencia sobre la medida cautelar preliminar para finales de agosto, dejando margen para presentar una posible apelación antes del 30 de septiembre, una fecha muy presente para Paramount porque se ha comprometido a pagar a los accionistas una compensación adicional de “tarifa por el paso del tiempo” de unos 7 millones de dólares por día si el acuerdo no se cierra para entonces.

Pero los estados calificaron ese calendario de inédito e injusto. Sostienen que el dinero que Paramount podría tener que asumir después del 30 de septiembre era el riesgo de una decisión que la empresa tomó por su cuenta, y argumentaron en una audiencia celebrada el viernes que iniciar un juicio en abril de 2027 permitiría tiempo suficiente para el proceso de obtención de pruebas y para presentar evidencia adecuada.

Incluyendo miles de millones de dólares en deuda, la compra propuesta de Warner por parte de Paramount está valorada actualmente en casi 111.000 millones de dólares, según las acciones en circulación.

Lo que impugnan los estados

Paramount ha señalado repetidamente el creciente alcance de las empresas tecnológicas y de streaming en toda la industria del entretenimiento, y sostiene que fusionarse con Warner le ayudaría especialmente a competir con rivales más grandes como Netflix. La semana pasada, dijo que la impugnación de los estados ayudaría a proteger a Netflix y a otros “que han perjudicado el mercado de la exhibición en salas” de una competencia significativa.

El caso de los estados no se centra en el streaming. Alega que una fusión Paramount-Warner combinada viola la ley federal antimonopolio por el alcance que tendrían juntas las empresas en tres mercados: la distribución de películas para salas, en particular los estrenos en cines de grandes superproducciones, y la concesión de licencias de canales de cable básico.

Según su demanda, una Paramount-Warner combinada podría controlar casi un tercio tanto del mercado de distribución cinematográfica en salas como de la programación de cable básico. Los estados argumentaron que esto crearía un “coloso mediático” con poder suficiente para subir precios a los consumidores y amenazar los salarios de los trabajadores, al tiempo que reduciría la producción y la calidad del contenido.

En cuanto a los estrenos en cines, los abogados de Paramount también han señalado una lista creciente de éxitos taquilleros de estudios que no están entre los “cinco grandes” de Hollywood, como A24 y MGM de Amazon. Los estados sostienen que los estudios históricos principales, que además de Warner y Paramount incluyen a Disney, Universal y Sony, siguen representando la gran mayoría del mercado.

Aún está por verse cómo evaluará un tribunal los argumentos de Paramount frente a las reclamaciones de los estados. Pero la batalla legal supone un gran obstáculo en el intento de Paramount de cerrar su acuerdo con Warner. Y unos procedimientos prolongados podrían ser costosos y, como mínimo, retrasar aún más la transacción.

Además de California, los estados que se suman a la demanda del lunes incluyen Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.

Otras autorizaciones regulatorias

Fuera de Estados Unidos, Paramount ha destacado aprobaciones de reguladores en países como China, Canadá y Australia. Pero las revisiones regulatorias también siguen en curso en la Unión Europea y el Reino Unido, que por separado ha sugerido que podría intervenir.

Mientras tanto, el sindicato Writers Guild of America ha presentado su propia demanda para intentar bloquear la fusión. Y Paramount enfrenta batallas legales adicionales, incluida la de un accionista que acusa al director ejecutivo David Ellison y a su padre Larry Ellison (quien está aportando decenas de miles de millones de dólares para respaldar el acuerdo para la empresa de su hijo) de prometer “beneficios privados ilegales” a Trump para lograr que la fusión salga adelante.

Paramount ha desestimado repetidamente esas acusaciones, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que su revisión no era política.

Aun así, la política ha estado en entredicho durante todo el intento de Paramount por adquirir a Warner. Más allá de la relación de Trump con la familia Ellison, los críticos del acuerdo también subrayan lo que una nueva propiedad podría significar para activos de Warner como CNN, una cadena que desde hace tiempo ha atraído la ira del presidente republicano, particularmente a la luz de la agitación editorial en CBS, propiedad de Paramount, desde la toma de control de Skydance.

El contraste entre la demanda de los 12 estados, presentada por fiscales generales demócratas, y la bendición del gobierno federal no hace sino subrayar aún más todo eso.

Letitia James, fiscal general de Nueva York, comentó en un seminario web sobre el caso de los estados la semana pasada: “Es una fusión política. Es el producto de la participación del presidente en asuntos empresariales privados”. Sostuvo que los estados habían tenido éxito al impugnar antes a la administración Trump y que “aún no hemos terminado”.