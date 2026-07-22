Detective dice que D4vd encargó motosierras y bolsas para cadáveres

En este dibujo de la sala del tribunal, se observa a David Anthony Burke, conocido como D4vd, en el extremo derecho, durante su juicio en Los Ángeles el martes 21 de julio de 2026, por la muerte de Celeste Rivas Hernández. (Bill Robles via AP)

En este dibujo de la sala del tribunal, se observa a David Anthony Burke, conocido como D4vd, en el extremo derecho, durante su juicio en Los Ángeles el martes 21 de julio de 2026, por la muerte de Celeste Rivas Hernández. (Bill Robles via AP)

LOS ÁNGELES (AP) — El detective de homicidios testificó que el cantante D4vd encargó por internet una bolsa para cadáveres, motosierras, una piscina inflable y una pala en los días posteriores a la muerte de Celeste Rivas Hernandez, de 14 años.

Los fiscales sostienen que D4vd, un joven de 21 años cuyo nombre legal es David Burke, utilizó esos artículos para desmembrar el cuerpo de Rivas Hernandez después de apuñalarla hasta matarla por amenazar con revelar su relación y arruinar una carrera musical que, según un testigo, había generado más de 10 millones de dólares en apenas un par de años.

En el primer día de una audiencia en la que una jueza decidirá si hay pruebas suficientes para ir a juicio, el detective de homicidios Joshua Byers declaró que Burke usó el alias Trayvion Davis para hacer los pedidos, pero utilizó sus propias tarjetas para pagarlos y los hizo entregar en su casa de Hollywood.

Los abogados de Burke han dicho que él no causó la muerte de Rivas Hernandez, y él se ha declarado no culpable de asesinato, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

Byers indicó que la mayoría de los artículos que, según los registros digitales, Burke compró, incluidas dos de las tres motosierras y la piscina azul, fueron hallados en el garaje de Burke cuando se ejecutó una orden de registro. Los fiscales habían dicho previamente que una mancha de sangre en el garaje coincidía con el ADN de Rivas Hernandez.

Byers también declaró que la bolsa para cadáveres que Burke encargó coincidía con la que contenía la cabeza y el torso de Rivas Hernandez en el maletero de un Tesla registrado a nombre de Burke en un depósito de remolque de Hollywood el 8 de septiembre de 2025.

Fiscales muestran fotos del cuerpo desmembrado de la adolescente

La fiscal principal, la fiscal adjunta de distrito Beth Silverman, mostró en el tribunal fotos del cuerpo desmembrado y en descomposición de Rivas Hernandez. Debajo de la bolsa para cadáveres, las autoridades encontraron una bolsa de basura con los brazos y las piernas de la adolescente.

La abogada de Burke, Blair Berk, presionó a Byers sobre si la bolsa para cadáveres fue analizada para vincularla con el acusado. El contrainterrogatorio de Berk examinó con lupa cómo se trató la escena y cómo se investigó el cuerpo.

Byers dijo que el médico forense en la escena le indicó que la bolsa no podía incorporarse como evidencia porque el cuerpo estaba tan descompuesto que no podía retirarse de ella.

Los padres de Rivas Hernandez estaban en el tribunal junto con decenas de reporteros y miembros del público que obtuvieron sus asientos mediante un sorteo. Su madre pareció bajar la mirada cuando se exhibieron las fotos del cuerpo.

Los investigadores no identificaron de inmediato el cuerpo de Rivas Hernandez cuando fue encontrado. Byers señaló que su padre, Jesus Rivas, llamó a la policía unos días después del hallazgo del cuerpo porque había visto reportes en las noticias y temía que se tratara de su hija.

Las fotos mostraban fragmentos azules en el cuerpo que, según los fiscales, provenían de la piscina inflable.

Byers también testificó que, cuando él y su compañero arrestaron a Burke, notaron que tenía tatuado “Celeste” en rojo en un dedo. En el tribunal se mostró una foto. Un tatuaje en otro dedo decía “Shhh” y era idéntico a uno en el dedo de Rivas Hernandez.

Burke minimiza la relación en un video

Los fiscales también mostraron el martes un video de cámara corporal de febrero de 2024 en el que Burke les dice a agentes policiales que investigaban después de que Rivas Hernandez, entonces de 13 años, fuera reportada como desaparecida; Burke les dijo que solo había conocido a la niña una vez en persona y que no sabía que era menor de edad.

“Me dijo que tenía 18”, dice el cantante en el video de febrero de 2024. “Todo el mundo me está diciendo que tenía 13”.

Los fiscales alegan que D4vd ya mantenía una relación sexual con la menor desde hacía varios meses. Él tenía 18 años en ese momento. Burke afirmó que conoció a la adolescente como fan en internet, en Discord e Instagram, en 2020 o 2021.

El agente del sheriff del condado de Los Ángeles Juan Gonzalez, cuyo video de cámara corporal se mostró, testificó que Burke había sido extremadamente cooperativo y permitió que él y su compañero registraran la casa. No encontraron indicios de Rivas Hernandez, quien fue reportada como desaparecida en varias ocasiones en los años previos a su muerte.

El ambiente fue amistoso y jovial entre los tres, y uno de los agentes dice: “Ohhh, eso está bastante bien, bien por ti”, cuando Burke describió su carrera musical.

La audiencia se asemeja a un mini juicio

La audiencia preliminar, que se espera dure unos cuatro días, se asemeja a un juicio abreviado. La jueza Charlaine Olmedo decidirá si la fiscalía presentó pruebas suficientes para demostrar causa probable y proceder a juicio.

El fiscal de distrito Nathan Hochman dijo fuera de la audiencia que su oficina aún no ha decidido si buscará la pena de muerte en el caso.

El acusado, que ha permanecido detenido sin fianza en una cárcel cerca del tribunal desde su arresto, compareció en la sala con su uniforme carcelario naranja y gafas. La jueza determinó que podían quitarle las esposas de las manos, pero debe permanecer encadenado a su silla.

Un escrito judicial indicó que Burke envió un auto para recoger a Rivas Hernandez el 23 de abril de 2025 desde su ciudad natal de Lake Elsinore, California, a unos 80 millas (129 km) de Los Ángeles. Intercambiaron mensajes hasta que ella llegó a su casa, tras lo cual su teléfono dejó de funcionar.

“Al saber que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado”, dice el documento, “el acusado apuñaló a la víctima hasta matarla en múltiples ocasiones y se quedó allí mientras ella se desangraba”.

D4vd tenía una carrera musical en ascenso

Uno de los administradores financieros de Burke, Benjamin Gregor, testificó que él había ganado entre 10 millones y 11,5 millones de dólares de 2023 a 2025.

D4vd comenzó a hacer música para videos de YouTube que creaba del videojuego Fortnite.

Las canciones que escribió y grabó en su teléfono eran una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. La música lo convirtió en un fenómeno en TikTok, Soundcloud y Spotify, donde sus canciones más populares, incluida su éxito revelación de 2022 “Romantic Homicide”, superan los 1.000 millones de reproducciones.

En 2023, lanzó dos EP y fue telonero de SZA en una gira. El año pasado, actuó en el festival de música Coachella y lanzó un álbum completo que estaba promocionando en una gira cuando se descubrió el cuerpo.