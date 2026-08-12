Unen estrellas latinas sus voces por Venezuela y Colombia

Marc Anthony interpreta el himno nacional antes de un partido de fútbol de la MLS entre el Inter Miami CF y el Austin FC en Miami, el 4 de abril de 2026. (Foto AP/Lynne Sladky, archivo)

Marc Anthony interpreta el himno nacional antes de un partido de fútbol de la MLS entre el Inter Miami CF y el Austin FC en Miami, el 4 de abril de 2026. (Foto AP/Lynne Sladky, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Los astros de la música latina Marc Anthony, Luis Fonsi, Chayanne, Feid, Jay Wheeler y muchas más actuarán en un concierto benéfico internacional transmitido en vivo por internet desde Miami el 16 de agosto para recaudar dinero para las personas afectadas por devastadores terremotos en Venezuela y Colombia.

Los ingresos provenientes de donaciones en línea y de la venta de entradas recaudados durante el concierto “Unidos por los nuestros”, atenderán necesidades inmediatas y a largo plazo, entre ellas la reconstrucción de viviendas, la reparación de escuelas y espacios comunitarios, el apoyo a niños y la asistencia de salud mental, entre otras iniciativas.

“La unidad con un mismo fin, tomar acción y aportar a otros seres humanos que están en dificultades, un deber de todos”, dijo Marc Anthony, ganador de múltiples premios Grammy. Los fondos serán administrados por su organización sin fines de lucro, Maestro Cares Foundation, junto con la Fundación Univision.

Los ingresos del concierto apoyarán a las organizaciones sin fines de lucro All Hands and Hearts, CARE, Global Empowerment Mission, Techo y World Central Kitchen.

El concierto se amplió tras el desastre del lunes en Colombia

El evento había sido creado inicialmente para beneficiar a Venezuela después de que terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran zonas del norte del país con apenas 39 segundos de diferencia el 24 de junio, causando la muerte de al menos 6.300 personas. Esos planes cambiaron el lunes, cuando partes del occidente de Colombia también registraron un mortífero sismo de magnitud 7,4, lo que llevó a los organizadores a incluir al país vecino.

Las autoridades y los residentes apenas comienzan a dimensionar la devastación en Colombia, donde al menos 181 personas murieron y más de 2.500 resultaron heridas, expertos lo han calificado como el peor terremoto del país en este siglo.

Para Venezuela, la recaudación llega en un momento crucial, ya que la atención pública y mediática se desvanece ante una crisis humanitaria que durará años, señaló Rodner Figueroa, cofundador y vicepresidente de la I Love Venezuela Foundation, que canaliza recursos hacia organizaciones sin fines de lucro que trabajan en Venezuela y es socia de Global Empowerment Mission.

“El mayor desafío ahora mismo es mantener vivo el momento”, expresó Figueroa. “La necesidad en Venezuela sigue siendo de una magnitud increíble”.

Decenas de miles de sobrevivientes desplazados necesitan vivienda, agua potable y saneamiento, además de atención médica continua. Más de seis semanas después, la gente todavía busca a amigos y familiares desaparecidos, a menudo sin ninguna ayuda oficial.

Artistas de toda América Latina se suman a la causa

El concierto benéfico se realizará el 16 de agosto a las 6 de la tarde hora del Este en el Kaseya Center de Miami y se transmitirá en vivo por Univision, ViX, WAPA y estaciones de radio de TelevisaUnivision, iHeartLatino y Venevision Play en Venezuela.

Los espectadores pueden donar escaneando los códigos QR que aparecerán en pantalla, enviando un mensaje de texto con la palabra UNIDOS al 707070 o visitando univision.org durante la transmisión.

Otros artistas participantes incluyen a Piso 21, Gente de Zona, Elena Rose, Gilberto Santa Rosa, Ricardo Montaner, Olga Tañón así como Mau y Ricky. Los artistas abarcan géneros latinos, desde salsa y reggaetón hasta pop, y se suman desde distintos puntos de América Latina, incluidos Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba y Puerto Rico.

Decenas de personalidades de la televisión latina, periodistas y otras celebridades ayudarán a conducir el evento, entre ellos Don Francisco, histórico presentador del programa de televisión “Sábado Gigante ”, y la ex Miss Universo Dayanara Torres.

“Todos hemos sido testigos de la devastación que ha afectado a nuestras comunidades en algún momento — lo hemos visto una y otra vez en muchos de nuestros países y en todo el mundo”, comentó Marc Anthony, quien también promovió y recaudó fondos tras el huracán María en Puerto Rico en 2017. “La necesidad es inmensa”.

Algunos artistas colombianos se comprometieron con la recaudación mucho antes de saber que un terremoto pronto afectaría a su propia patria. El músico urbano Feid, nacido en Medellín, ha contactado esta semana a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram para apoyar a los grupos de ayuda allí.

La música latina también comparte una conexión especial con Cali, Colombia, una de las capitales mundiales de la salsa y una de las ciudades más golpeadas por el sismo.

“Unidos por Los Nuestros” es organizado por Cárdenas Marketing Network, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment.

Gustavo Dudamel y Metallica también han apoyado

Otros músicos también están movilizando esfuerzos de ayuda. La banda venezolana Rawayana creó la Fundación El After poco después del desastre para apoyar a jóvenes afectados. Shakira y otros músicos colombianos, incluidos Karol G, Ryan Castro y J. Balvin, impulsaron el apoyo a Colombia el lunes a través de redes sociales. La fundación de Metallica donó 100.000 dólares para Venezuela a la organización humanitaria Direct Relief.

El director venezolano Gustavo Dudamel presentará un concierto benéfico para la recuperación tras el terremoto el 23 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, su última actuación con la Filarmónica de Los Ángeles antes de incorporarse a la Filarmónica de Nueva York.

Los ingresos de “A Concert for Venezuela” de Dudamel beneficiarán los fondos de recuperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Beck, Natalia Lafourcade y Carlos Vives se unirán a Dudamel.