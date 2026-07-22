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Wembanyama, Caitlin Clark y Derrick Rose a la portada de NBA 2K

Wembanyama aparece en la portada de la Edición Estándar

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, dispara mientras Josh Hart (3) y Karl-Anthony Towns (32), de los Knicks de Nueva York defienden durante la segunda mitad del tercer juego de las Finales de la NBA, el lunes 8 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
AP

NUEVA YORK (AP) — Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, Caitlin Clark, de las Fever de Indiana, y el ex MVP de la NBA Derrick Rose saldrán en la portada del juego NBA 2K27, que fue anunciado el miércoles.
Wembanyama aparece en la portada de la Edición Estándar, Clark en la Edición Deluxe y Rose figurará en la Edición Ultra, disponible por tiempo limitado.
La Edición Estándar se lanzará de forma generalizada el 4 de septiembre. Las ediciones Deluxe y Ultra se lanzarán con acceso anticipado el 28 de agosto.
Wembanyama manifestó que estar en la portada era “un sueño hecho realidad”, y Clark comentó que aparecer en una portada “es especial porque este juego llega a aficionados de todo el mundo”.
Rose también estuvo en la portada de NBA 2K13.
“Esta es una oportunidad para inspirar a los jóvenes atletas a seguir obsesionados con el juego. Para mostrarles que, cuando dedicas incontables horas de trabajo duro, eso te recompensa”, dijo Rose.

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