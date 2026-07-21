Jueza escuchará pruebas contra el cantante D4vd

ARCHIVO - Una ofrenda en memoria de Celeste Rivas Hernández, quien fue asesinada y encontrada dentro de un vehículo propiedad del cantante D4vd, fue colocado frente a su casa en Lake Elsinore, California, el 21 de abril de 2026. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)

ARCHIVO - Una ofrenda en memoria de Celeste Rivas Hernández, quien fue asesinada y encontrada dentro de un vehículo propiedad del cantante D4vd, fue colocado frente a su casa en Lake Elsinore, California, el 21 de abril de 2026. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)

LOS ANGELES (AP) — Una jueza tiene previsto decidir en una audiencia que comienza el martes si hay pruebas suficientes para llevar a juicio al cantante D4vd por la muerte y el desmembramiento de una niña de 14 años que, según las autoridades, había amenazado con exponer su relación.

Los fiscales han dicho que las pruebas mostrarán que D4vd, de 21 años, cuyo nombre legal es David Burke, llevó a Celeste Rivas Hernandez a la casa en Hollywood Hills que él alquilaba, la apuñaló varias veces y luego desmembró su cuerpo en su garaje usando motosierras.

Se espera que la audiencia preliminar en Los Ángeles dure unos cuatro días y se parezca mucho a un juicio abreviado. No hay jurado. La jueza Charlaine Olmedo decidirá si la fiscalía presentó pruebas suficientes para demostrar causa probable y proceder a juicio.

La audiencia se parecerá a un mini juicio

Será la primera presentación pública de pruebas contra Burke, quien fue arrestado en abril y se declaró no culpable de asesinato, abuso sexual continuo de un menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. Su abogada, Blair Berk, ha afirmado que Burke no es responsable de la muerte de Rivas Hernandez.

El acusado, que ha permanecido detenido sin fianza en una cárcel cerca del tribunal desde su arresto, comparecerá ante el tribunal con ropa de preso, después de que la jueza rechazara una solicitud para que pudiera vestir un traje, como suele permitirse en un juicio con jurado. No se permitirán cámaras en la sala.

Poco después de su arresto, los fiscales presentaron un memorando, que la defensa intentó sin éxito que se mantuviera confidencial, en el que detallaban lo que, según ellos, demostrarían sus pruebas en esta audiencia.

El acusado y la víctima se conocían desde hacía varios años

El escrito indicó que Burke conoció a Rivas Hernandez cuando ella tenía 11 años, comenzó a abusar sexualmente de ella cuando ella tenía 13 y él 18, y la mató cuando ella amenazó con denunciarlo.

Se reportó su desaparición en múltiples ocasiones en los años previos a su muerte, y los fiscales dijeron que tienen pruebas de que ella estuvo con Burke durante largos periodos, incluido un viaje a Texas donde conoció a su familia. Detectives se habían puesto en contacto con él por ella, pero las autoridades sostienen que él mintió y dijo que solo la había conocido una vez y que no sabía que era menor de edad. Los fiscales señalaron que cuentan con mensajes de texto y fotos de contenido sexual que ambos intercambiaron.

Un documento judicial indicó que él envió un auto para recogerla la noche del 23 de abril de 2025 desde su ciudad natal, Lake Elsinore, California, a unas 80 millas (129 km) de Los Ángeles. Ambos intercambiaron mensajes hasta que ella llegó a su casa en Hollywood, tras lo cual su teléfono dejó de funcionar.

“Al saber que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado, muy poco después de su llegada a su casa, el acusado apuñaló a la víctima hasta matarla en múltiples ocasiones y se quedó allí mientras ella se desangraba”, dijo el documento.

Los fiscales dicen tener pruebas que vinculan a Burke con la muerte de la menor

Los fiscales afirmaron que tienen registros que muestran que Burke encargó motosierras y piscinas infantiles que utilizó para desmembrar su cuerpo en el garaje, y que allí se encontró su ADN en manchas de sangre descubiertas cuando la policía ejecutó una orden de registro.

Indicaron que luego condujo durante meses con el cuerpo en el maletero. Aproximadamente cuatro meses después de su muerte, su cuerpo en descomposición fue hallado en el Tesla registrado a nombre de Burke, que había sido remolcado desde Hollywood Hills en septiembre.

Los fiscales dijeron que el auto estaba estacionado a la vuelta de la esquina de su casa, y que un video de vigilancia mostrará que él fue la última persona en conducirlo.

No está del todo claro por qué se tardó siete meses más en arrestar a Burke, aunque hubo testigos poco cooperativos a los que se tuvo que citar mediante orden judicial y el informe final de la autopsia, que mostraba que ella fue apuñalada, no se divulgó hasta diciembre.

La defensa no ha ofrecido públicamente su versión de los hechos.

Audiencias preliminares como esta cumplen una función similar a la de los procedimientos ante un gran jurado. Por lo general, los fiscales presentan solo las pruebas que consideran necesarias, y se mantiene al mínimo el número de testigos, principalmente policías y otros investigadores. Para los abogados defensores, puede ofrecer formas de explorar posibles debilidades en el testimonio de los testigos que puedan aprovechar en un juicio.

D4vd tenía una carrera musical en ascenso

D4vd comenzó a hacer música para videos de YouTube que creaba sobre el videojuego Fortnite cuando era adolescente.

Las canciones que escribió y grabó en su teléfono eran una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Su música lo convirtió en un fenómeno en TikTok, Instagram, Soundcloud y Spotify, donde sus temas más populares, incluido su éxito revelación de 2022 “Romantic Homicide”, superan los mil millones de reproducciones. En 2023, lanzó dos EP y fue telonero de SZA en una gira.

Actuó en el festival de música Coachella del año pasado apenas unas semanas antes de que, según los fiscales, Rivas Hernandez fuera asesinada, y se publicara su álbum. Cinco meses después, estaba de gira para promocionarlo cuando se descubrió el cuerpo.