La UAT marca hito histórico en estudios geoespaciales de alta precisión

La Universidad está revolucionando la forma de hacer análisis geoespaciales, incidiendo, además, en la toma de decisiones para salvaguardar vidas. [Agencias]

La Universidad está revolucionando la forma de hacer análisis geoespaciales, incidiendo, además, en la toma de decisiones para salvaguardar vidas. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Con nuevo equipamiento tecnológico operando desde una aeronave destinada a la investigación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) está revolucionando la manera de hacer estudios y análisis geoespaciales en la región, colaborando en importantes proyectos como el Puerto Seco de Ciudad Victoria y el Atlas de Riesgo por fenómenos meteorológicos para todo el territorio estatal.

Esta visión de trabajo ha sido impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado quien, desde el inicio de su gestión, ha priorizado que la investigación generada en la UAT esté al servicio de las comunidades.

Bajo esta óptica, la UAT colabora con el Gobierno de Tamaulipas en el proyecto Puerto Seco, en el municipio de Victoria, una infraestructura que tendrá una extensión superior a 1 200 hectáreas y que contará con una ubicación estratégica al conectar el Golfo de México, la frontera norte, el corredor industrial de Nuevo León y el centro del país.

Asimismo, investigadores de la Universidad realizan el proyecto de actualización del Atlas de Riesgo por fenómenos hidrometeorológicos para 33 municipios del estado, con el propósito de fortalecer la capacidad preventiva y de respuesta ante desastres naturales.

Bajo la gestión del rector Dámaso Anaya, la UAT puede contar con el sistema LiDAR, una herramienta de detección y medición de distancia que opera desde un avión Cessna 402C bimotor, modificado en su fuselaje para contener los sensores de este equipo, el cual emite aproximadamente un millón de pulsos láser por segundo hacia la superficie, lo que hace posible escanear el terreno y registrar elementos sin haber tocado el suelo.

Con esta tecnología, la UAT ha dejado atrás el uso exclusivo de mapas impresos para dar el salto a la captura de millones de datos, abarcando cientos o miles de kilómetros cuadrados, involucrando en estos estudios a jóvenes universitarios, quienes adquieren conocimientos que les otorgarán ventajas comparativas y competitivas a su egreso.

De esta forma, la Universidad está revolucionando la forma de hacer análisis geoespaciales, incidiendo, además, en la toma de decisiones para salvaguardar vidas, que es el objetivo central del trabajo que se está haciendo la UAT.