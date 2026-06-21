Acercará Municipio oportunidades laborales en la Aduana de NLD

Esta jornada forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para acercar oportunidades laborales de calidad a la ciudadanía. [Agencias]

Esta jornada forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para acercar oportunidades laborales de calidad a la ciudadanía. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como resultado de la estrecha coordinación entre el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), este próximo 23 de junio se llevará a cabo una Jornada de Vinculación Laboral, dirigida a profesionistas que deseen integrarse a una de las instituciones más importantes para el desarrollo económico y comercial del país.

La actividad se realizará de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en las instalaciones del Clúster del Centro Cívico, ubicadas en el cruce de Héroe de Nacataz y Reynosa, donde se ofertarán más de 100 vacantes para la Aduana de Nuevo Laredo en áreas como Derecho, Comercio Exterior, Contabilidad, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Química.

La secretaria de Desarrollo Económico, Lorena Cavazos Muñoz, destacó que esta jornada es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la Agencia Nacional de Aduanas de México para atender las necesidades de talento especializado que requiere una de las aduanas más importantes del país.

“Desde el Gobierno Municipal estamos sumando esfuerzos con la ANAM para vincular a profesionistas neolaredenses con las oportunidades laborales que actualmente ofrece la Aduana de Nuevo Laredo; esta colaboración no solo contribuye a cubrir vacantes estratégicas, sino que también fortalece la generación de empleo formal”, señaló la funcionaria.

Esta jornada forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para acercar oportunidades laborales de calidad a la ciudadanía y fortalecer el desarrollo profesional de los neolaredenses, aprovechando la posición estratégica de la ciudad como la principal plataforma logística y aduanera de América Latina.

Los interesados deberán acudir con la documentación requerida, entre la que se encuentra acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal actualizada, comprobante de estudios, currículum vitae y demás requisitos establecidos por la convocatoria.