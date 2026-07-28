Investigan aparatoso accidente registrado en cruce de Guerrero y Chihuahua

De acuerdo con el reporte preliminar, en el percance participaron una camioneta Nissan X-Trail modelo 2026, conducida por Sanjuana, de 53 años, y un automóvil Ford Focus modelo 2012, manejado por María Guadalupe, de 45 años. [Carlos Figueroa/Líder Web]

De acuerdo con el reporte preliminar, en el percance participaron una camioneta Nissan X-Trail modelo 2026, conducida por Sanjuana, de 53 años, y un automóvil Ford Focus modelo 2012, manejado por María Guadalupe, de 45 años. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en la intersección de la avenida Guerrero y la calle Chihuahua movilizó a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes acudieron para realizar el peritaje correspondiente y restablecer el orden en la circulación.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el percance participaron una camioneta Nissan X-Trail modelo 2026, conducida por Sanjuana, de 53 años, y un automóvil Ford Focus modelo 2012, manejado por María Guadalupe, de 45 años.

Las primeras indagatorias establecen que la Nissan X-Trail circulaba de oriente a poniente sobre la calle Chihuahua. La conductora manifestó a los agentes de Tránsito que al momento de ingresar al crucero el semáforo se encontraba en luz verde para su sentido de circulación.

Por su parte, la conductora del Ford Focus señaló que transitaba de norte a sur sobre la avenida Guerrero y también declaró que contaba con luz verde en el semáforo al momento de cruzar la intersección.

Ante las versiones de ambas conductoras, personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal llevó a cabo las diligencias periciales para determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes, con base en las evidencias recabadas en el lugar.

Como parte del procedimiento, las unidades involucradas fueron retiradas de la vialidad y trasladadas al corralón, donde permanecerán mientras concluyen las actuaciones administrativas derivadas del percance.

El incidente ocasionó afectaciones temporales a la circulación en el crucero, mientras los agentes realizaron las labores de inspección y el retiro de los vehículos para liberar la vialidad.