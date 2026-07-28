Provoca choque al reincorporarse sin ceder el paso en la avenida Guerrero

El conductor de una camioneta impactó otro vehículo en circulación; no se reportaron personas lesionadas

A pesar de la colisión, ninguno de los ocupantes requirió atención médica, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

A pesar de la colisión, ninguno de los ocupantes requirió atención médica, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La maniobra de reincorporarse a la circulación sin ceder el paso derivó en un accidente vial registrado durante este fin de semana sobre la avenida Vicente Guerrero, entre las calles Independencia y Madero, en el sector Centro, donde dos camionetas resultaron con daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando Rosendo, de 48 años, conductor de una camioneta Kia Soul modelo 2023 de color rojo, intentó salir del espacio donde permanecía estacionado sobre la acera oriente de la vialidad para incorporarse al flujo vehicular con dirección de norte a sur.

Según el peritaje de Tránsito, al realizar la maniobra no verificó que pudiera hacerlo de forma segura, invadiendo el carril de circulación e impactando una camioneta Ford F-150 modelo 2020, de color blanco, que era conducida por Homero, de 61 años.

La unidad afectada circulaba con preferencia de paso en sentido de norte a sur sobre la avenida Vicente Guerrero cuando fue alcanzada por la Kia Soul, lo que ocasionó daños visibles en ambos vehículos.

Tras el impacto, elementos de la autoridad vial acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, elaborar el peritaje correspondiente y determinar la responsabilidad del conductor que realizó la incorporación.

A pesar de la colisión, ninguno de los ocupantes requirió atención médica, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales.