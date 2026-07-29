Vuelca pipa de gas tras choque y moviliza cuerpos de emergencia

El accidente ocurrió en el cruce de Jesús Carranza y Campeche; autoridades controlaron el riesgo por el combustible transportado

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre un automóvil Honda y un camión pipa de Super Gas, que transportaba 700 litros de combustible, provocó la volcadura de la unidad de carga en el cruce de las calles Jesús Carranza y Campeche, donde se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información disponible, el automóvil circulaba por Jesús Carranza, mientras que la pipa se desplazaba por Campeche. Al llegar a la intersección se produjo el impacto, tras el cual el camión pipa terminó volcado sobre uno de sus costados.

Ante el riesgo que representaba la carga de combustible, trabajadores de Super Gas realizaron el cierre de las válvulas de emergencia con el objetivo de evitar una fuga.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para atender la situación y prevenir cualquier condición de riesgo relacionada con el combustible transportado.

Por su parte, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal se encargaron de las diligencias correspondientes y del peritaje para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades conforme a los procedimientos establecidos.

La emergencia generó la presencia de distintas corporaciones en el sector, mientras se realizaban las labores de atención y se verificaban las condiciones de seguridad de la unidad volcada y del área donde ocurrió el accidente.