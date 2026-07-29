Vencen Rangers a Rays y mantienen paso ganador en Grandes Ligas

Cal Quantrill brilló desde la lomita y Austin Wynns aportó un jonrón para guiar el triunfo de Texas por 4-1

Jacob Latz, pitcher de los Rangers de Texas, celebra con el receptor Austin Wynns, tras cerrar el jueggo ante los Rays de Tampa Bay, el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Chris O'Meara)

Jacob Latz, pitcher de los Rangers de Texas, celebra con el receptor Austin Wynns, tras cerrar el jueggo ante los Rays de Tampa Bay, el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Chris O'Meara)

ST. PETERSBURG, Florida.- Austin Wynns conectó un jonrón, Cal Quantrill repartió siete ponches y los Rangers Texas vencieron el martes 4-1 a los Rays de Tampa Bay.

Quantrill (4-3) limitó a los Rays, líderes de la División Este de la Liga Americana, a dos hits en 5 1/3 entradas. Texas ganó por cuarta vez en cinco juegos.

Evan Carter encabezó la ofensiva de Texas con un par de imparables, una carrera impulsada y una anotada.

Peyton Gray, Tyler Alexander y Jakob Junis se combinaron para 2 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras, antes de que Jacob Latz retirara a los bateadores en orden en la novena para su 21er salvamento de la temporada.

Griffin Jax (6-8) igualó la mejor cifra de su carrera con 10 ponches. Permitió cinco hits y una carrera limpia en 5 2/3 entradas.

El dominicano Junior Caminero impulsó la única carrera de Tampa Bay con un triple.

Tampa Bay había permitido tres carreras o menos en ocho juegos consecutivos, con marca de 6-2 en ese lapso.

Los Rangers construyeron una ventaja de 2-0 con un par de elevados de sacrificio, uno de Nicky López en la segunda entrada y otro de Ezequiel Durán en la tercera.