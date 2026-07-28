Prepara CEEO a niñas y niños ante próximo certamen

Nuevo Laredo, Tam.- El director del Centro Educativo y de Expresión Oral (CEEO), David Ojeda Posadas, informó que la institución trabaja en la preparación de niñas y niños de entre 9 y 12 años de edad, para participar en la convocatoria del Tribunal Electoral Infantil, la cual permanecerá abierta hasta el próximo 28 de agosto.

“El certamen aborda temas relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes así como el uso de las redes sociales. El CEEO realiza un proceso de selección entre los alumnos que ya reciben formación en expresión oral, con el objetivo de desarrollar un mensaje de entre uno y tres minutos que posteriormente es grabado en video y enviado para su evaluación a la Ciudad de México”, explicó Ojeda Posadas.

Asimismo, el catedrático recordó que hace dos años el CEEO participó, por primera vez, en dicho certamen. Y, aunque no obtuvo un lugar entre los ganadores, dos de sus alumnos fueron invitados a la ceremonia nacional debido a la calidad de sus trabajos, recibiendo el mismo reconocimiento y premios que los participantes triunfadores.

Para concluir, David Ojeda, se dijo muy animado al igual que los niños que prepara, ya que sin duda es una experiencia muy enriquecedora para ellos, y donde participan en su mayoría otros niños de sus mismas edades, que si bien es de cierta forma virtual, no deja de ser una experiencia de aprendizaje para todos ellos.