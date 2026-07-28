INEGI: Mejora percepción ciudadana sobre servicios públicos en Nuevo Laredo

Los resultados muestran avances en prácticamente todos los servicios evaluados por la encuesta

Nuevo Laredo, Tam.- Los principales indicadores relacionados con los servicios públicos municipales registraron una mejora durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reflejando una percepción más favorable de la ciudadanía sobre rubros como vialidades, alumbrado público, espacios públicos, agua potable, drenaje y saneamiento.

Los resultados muestran avances en prácticamente todos los servicios evaluados por la encuesta, como resultado de los programas permanentes de mantenimiento, rehabilitación e inversión que impulsa el Gobierno Municipal en distintos sectores de la ciudad.

En materia de vialidades, la percepción sobre la problemática de baches en calles y avenidas disminuyó de 82.6 a 75.5 puntos, una reducción de 7.1 puntos respecto a la medición anterior.

En el rubro de alumbrado público, el indicador pasó de 63.8 a 53.9 puntos, reflejando una mejora de 9.9 puntos derivada de los trabajos permanentes de modernización, mantenimiento e instalación de luminarias.

La percepción sobre parques y jardines descuidados también presentó uno de los avances más importantes, al disminuir de 39.6 a 29.1 puntos, equivalente a 10.5 puntos menos, como resultado de las acciones de rehabilitación y conservación de espacios públicos.

La ENSU reportó mejoras en los indicadores relacionados con la infraestructura hidráulica y los servicios que presta la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

La percepción sobre fallas y fugas en el suministro de agua potable disminuyó de 67.8 a 58.5 puntos, mientras que las deficiencias en la red pública de drenaje pasaron de 59.3 a 44.8 puntos, una mejora de 14.5 puntos respecto al trimestre anterior.

Sobre la percepción de coladeras obstruidas descendió de 62.6 a 58.1 puntos, y el indicador relacionado con la falta de tratamiento de aguas residuales registró la mayor mejoría de toda la encuesta al pasar de 37.6 a 14.4 puntos, una reducción de 23.2 puntos.

Estos resultados de la ENSU reflejan una percepción más favorable de la ciudadanía respecto al funcionamiento de los principales servicios públicos municipales, consistente con las acciones de inversión, mantenimiento y rehabilitación realizadas por el Gobierno Municipal en distintos sectores de Nuevo Laredo.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, afirmó que estos resultados confirman que el trabajo permanente en los servicios públicos comienza a reflejarse en la percepción de las y los ciudadanos.

“Los servicios públicos son el trabajo más cotidiano de un gobierno y también el que más perciben las familias. Estos resultados del INEGI nos motivan a seguir trabajando todos los días para que Nuevo Laredo tenga mejores calles, mejor alumbrado, espacios públicos más dignos e infraestructura hidráulica más eficiente. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo donde más lo necesita la ciudadanía y ofrecer servicios públicos cada vez de mayor calidad.”

La alcaldesa reiteró que el Gobierno Municipal mantendrá el ritmo de inversión en infraestructura urbana e hidráulica, así como los programas permanentes de rehabilitación de vialidades, modernización del alumbrado público, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de los sistemas de agua potable y drenaje.

Con base en los resultados de la ENSU, Nuevo Laredo continúa consolidando una percepción favorable sobre la calidad de sus servicios públicos, reflejo de un gobierno que trabaja de manera permanente para atender las necesidades de la ciudad y mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses.