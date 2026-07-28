Francia contrata a Zinedine Zidane como técnico de la selección masculina de fútbol

ARCHIVO - El exfutbolista francés Zinedine Zidane, a la izquierda, abraza al futbolista francés Kylian Mbappe al ser presentado a los aficionados como nuevo jugador del Real Madrid en Madrid, el 16 de julio de 2024. (AP Foto/Andrea Comas, Archivo)

ARCHIVO - El exfutbolista francés Zinedine Zidane, a la izquierda, abraza al futbolista francés Kylian Mbappe al ser presentado a los aficionados como nuevo jugador del Real Madrid en Madrid, el 16 de julio de 2024. (AP Foto/Andrea Comas, Archivo)

PARÍS (AP) — Zinedine Zidane es el nuevo seleccionador de Francia y reemplaza a Didier Deschamps al frente del equipo al que llevó a la gloria como, posiblemente, su mejor jugador de todos los tiempos.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, anunció el martes el nombramiento de Zidane en la sede de la FFF en París y señaló que se le ha otorgado un contrato de 4 años.

“Este es un momento excepcional, excepcional por la persona que está sentada a mi lado. Zinedine es una de las leyendas del fútbol francés y durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección de Francia”, afirmó Diallo.

Zidane, de 54 años, no ha entrenado desde que dejó el Real Madrid en 2021.

“Para mí es una continuidad, un sueño”, dijo Zidane. “Tuve algunas ofertas durante los cinco años que estuve fuera para hacerme cargo de un club, pero las rechacé todas por la selección de Francia. Era lo único que quería hacer”.

Zidane calificó como “una inmensa alegría” hacerse cargo del equipo en el que brilló.

“Tengo muchas emociones, estoy listo para el desafío”, dijo. “Eso es lo que me motiva”.

Zidane elogió a Deschamps, que ganó el Mundial de 2018 y dejó el cargo tras el reciente Mundial, en el que Les Bleus perdieron en semifinales ante España.

“Hoy tengo la oportunidad de hacerme cargo de este equipo y lo daré todo para que este equipo pueda ganar”, dijo Zidane. “También me gustaría felicitar a DD (Deschamps) por estos años notables”.

Diallo dijo que se reunió con Zidane para conversar en febrero de 2025 después de que Deschamps dijera que dejaría el cargo tras el Mundial de 2026.

“Lo que me motiva es el juego, yo era un número 10, me gustan los goles”, dijo Zidane. “Fui un líder en el campo y ahora quiero ser un líder por experiencia”.