Amplía Clark ventaja y acaricia título del Abierto

Wyndham Clark batea desde el fairway en el hoyo 15 durante la tercera ronda del torneo de golf Abierto de EE. UU. en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el sábado 20 de junio de 2026. (Foto AP/George Walker IV)

Wyndham Clark batea desde el fairway en el hoyo 15 durante la tercera ronda del torneo de golf Abierto de EE. UU. en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el sábado 20 de junio de 2026. (Foto AP/George Walker IV)

SOUTHAMPTON, Nueva York.- Ni siquiera Shinnecock Hills y su prueba más exigente de la semana en el Abierto de Estados Unidos pudieron el sábado igualar la dureza de Wyndham Clark.

Clark reunió una serie de salvadas de par mientras Scottie Scheffler empezaba a apretar, y remató con un golpe de madera desde la calle que dejó la bola a 4 pies para águila en el par 5 del hoyo 16, para firmar un 70 al par que le dio una ventaja de seis golpes.

Nadie ha desperdiciado jamás una ventaja de más de cinco golpes en las 125 ediciones anteriores de la prueba más dura del golf. Greg Norman en el Masters de 1996 es el único jugador que ha perdido una ventaja de seis golpes en cualquier major.

Shinnecock Hills puso de su parte, incluso después de que amainara el viento más fuerte. Solo dos jugadores lograron bajar del par en la tercera ronda —el argentino Emiliano Grillo, y Scheffler con un 69.

Clark estuvo a punto de sumarse a ellos. Después de todas sus grandes salvadas, falló un putt de par de 5 pies en el hoyo final y terminó con 7 bajo par para 203, la puntuación más baja tras 54 hoyos en la historia en Shinnecock Hills.

Ahora le queda una ronda más para añadir otro título del Abierto de Estados Unidos al que conquistó en Los Angeles Country Club en 2023. A su lado estará Scheffler, el jugador número 1 del mundo, que intentará convertir el domingo en un día mágico.

Lo que está en juego para Scheffler es una oportunidad —muy remota— de completar el Grand Slam de su carrera, en el Día del Padre, que además coincide con su cumpleaños número 30.

“Están pasando muchas cosas. Un día especial. El torneo significa mucho para mí. Voy a salir ahí e intentar dar lo mejor y ejecutar. He estado peleando como un demonio toda la semana para seguir en este torneo”, señaló Scheffler con una sonrisa en su entrevista con NBC.

Scheffler, que se quedó a nueve golpes tras un par de bogeys al inicio, hizo 32 en los últimos nueve hoyos al embocar un chip desde 65 pies en el 14 para iniciar una racha de tres birdies consecutivos. Su gran error fue fallar un putt para birdie de 4 pies en el hoyo final.

Se metió en el último grupo cuando Shinnecock Hills castigó a todos los demás.

Sam Stevens, que se acercó a dos golpes de Clark en los primeros nueve, comenzó los últimos nueve con tres bogeys seguidos y cerró con seis pares consecutivos para un 72. Tom Kim perdió dos golpes en el momento equivocado y firmó 72. Sahith Theegala hizo un birdie, un bogey y 16 pares para un 70. Eso suele funcionar en cualquier Abierto de Estados Unidos, en particular en este.

Todos ellos estaban con 1 bajo par para 209 golpes, dejando a solo cinco jugadores bajo par.