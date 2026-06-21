Lleva Barra de Abogados brigada médica y lotería a la colonia San Agustín

Nuevo Laredo, Tam.- La Barra de Abogados de Nuevo Laredo, encabezada por su presidente, el Lic. Jorge Miranda Niño, llevó a cabo una brigada médica y asistencial en la colonia San Agustín, ubicada en el kilómetro 18, donde decenas de familias recibieron diversos apoyos y servicios gratuitos.

Durante la jornada, los asistentes pudieron acceder a consultas médicas, vacunación, cortes de cabello, refrigerios y una lotería con premios. Además, niñas y niños disfrutaron de actividades recreativas, entre ellas un brincolín instalado para su diversión.

El Lic. Jorge Miranda Niño estuvo acompañado por su equipo de trabajo, así como por la Lic. Adriana Contreras, el Lic. Gustavo Quintana y Julia Delgado, quien también forma parte del equipo del Lic. Miranda y se sumó a esta labor social en beneficio de las familias del sector.

Vecinos de la colonia San Agustín agradecieron el apoyo brindado por la Barra de Abogados, destacando la importancia de acercar este tipo de servicios a las comunidades que más lo necesitan.

Por su parte, el Lic. Jorge Miranda Niño reiteró que su compromiso no es acudir una sola vez, sino regresar cuando la gente lo solicite, porque, afirmó, “cuando el pueblo manda, se atiende y se cumple”.

Con estas acciones, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo refrenda su compromiso de seguir trabajando cerca de la ciudadanía, llevando apoyo, atención y convivencia a las colonias de Nuevo Laredo.