Tiene ‘martes de mercado’ altibajos

Familias salen a buscar las mejores ofertas de la canasta básica

Los 'martes de mercado' son los días con mayor afluencia. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Casi a la mitad del primer mes del 2026, los productos de la canasta básica registraron altibajos.

Así, el limón escaló de 39 a 42 pesos, el chile poblano subió de 53 a 57 pesos y el chile serrano pasó de 42 a 35 pesos el kilogramo.

El tomate bajó de 14 a 12 pesos, la papa morena se incrementó de 10 a 11 pesos y la papa blanca se encareció de 40 a 45 pesos el kilogramo.

En cuanto a la cebolla, ésta se mantuvo en 25 pesos el kilo, el aguacate pasó de 49 a 48 pesos y la papaya desescaló de 50 a 49 pesos el kilo.

Respecto a la tapa de huevo de 30 piezas, siguió en el rango de los 79 a los 104 pesos, según la marca de preferencia.