Reúne gobierno de Carmen Lilia a cientos en el festejo del Día del Padre

Nuevo Laredo, Tam.- En un ambiente de fiesta, música y convivencia familiar, cientos de familias neolaredenses se dieron cita en el Parque Viveros para disfrutar del Festival del Día del Padre organizado por el Gobierno Municipal, una celebración especial dedicada a reconocer y consentir a los papás de la ciudad.

Desde temprana hora, a los asistentes se les regaló una playera conmemorativa del mundial y participaron en divertidas dinámicas y concursos preparados especialmente para ellos, donde decenas de padres de familia resultaron ganadores de kits para preparar la tradicional carnita asada, generando momentos de alegría y sana convivencia entre los presentes.

Estas actividades forman parte del compromiso de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal de fortalecer la unión familiar y promover espacios de esparcimiento gratuitos que permitan a las familias de Nuevo Laredo convivir, celebrar y disfrutar de eventos de calidad que contribuyan al bienestar social de la comunidad.

La fiesta continuó con la presentación de La Ronda Machetera, agrupación que puso a bailar a los asistentes con el contagioso ritmo de la tradicional cumbia regia, convirtiendo el Parque Viveros en una gran pista de baile donde los papás fueron los protagonistas de la celebración.

Más tarde, Tropicalísimo Apache tomó el escenario para mantener el ambiente festivo y hacer cantar y bailar a las familias con sus grandes éxitos y clásicos de la cumbia, cerrando una tarde llena de alegría, música y celebración.

Esta celebración se sumó a la agenda de actividades organizadas en el marco del 178 Aniversario de Nuevo Laredo, acercando a las familias espacios de convivencia y entretenimiento que fortalecen el tejido social y reafirman el orgullo de pertenecer a una ciudad dinámica, unida y en constante desarrollo.