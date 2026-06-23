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Celebrará Nuevo Laredo su 178 aniversario con juego de béisbol, música y fiesta familiar

Este martes 23 de junio a las 8:00 de la noche en el Parque La Junta

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Todo está listo para una gran celebración deportiva y familiar con el Juego de Aniversario por el 178 aniversario de la ciudad, que se llevará a cabo este martes 23 de junio a las 8:00 de la noche en el Parque La Junta con el encuentro entre los Tecos de los Dos Laredos y los Algodoneros de Unión Laguna.

Además del espectáculo deportivo, los asistentes podrán disfrutar de una verbena popular y un show de pirotecnia al concluir el partido. Como parte de los festejos, se entregarán jerseys conmemorativos a los primeros 2 mil asistentes que ingresen al estadio, además de vasos conmemorativos para el público presente.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a sumarse a esta gran fiesta que forma parte de las actividades conmemorativas del 178 aniversario de Nuevo Laredo.

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