Celebrará Nuevo Laredo su 178 aniversario con juego de béisbol, música y fiesta familiar

Este martes 23 de junio a las 8:00 de la noche en el Parque La Junta

Nuevo Laredo, Tam.- Todo está listo para una gran celebración deportiva y familiar con el Juego de Aniversario por el 178 aniversario de la ciudad, que se llevará a cabo este martes 23 de junio a las 8:00 de la noche en el Parque La Junta con el encuentro entre los Tecos de los Dos Laredos y los Algodoneros de Unión Laguna.

Además del espectáculo deportivo, los asistentes podrán disfrutar de una verbena popular y un show de pirotecnia al concluir el partido. Como parte de los festejos, se entregarán jerseys conmemorativos a los primeros 2 mil asistentes que ingresen al estadio, además de vasos conmemorativos para el público presente.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a sumarse a esta gran fiesta que forma parte de las actividades conmemorativas del 178 aniversario de Nuevo Laredo.