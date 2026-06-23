Aseguran autoridades mexicanas 24 mil litros de metanfetamina en Sinaloa

La droga fue localizada en un allanamiento que realizó entre el 19 y 20 de junio el Ejército y la Guardia Nacional a un inmueble en la ciudad de Los Mochis. [Agencias]

La droga fue localizada en un allanamiento que realizó entre el 19 y 20 de junio el Ejército y la Guardia Nacional a un inmueble en la ciudad de Los Mochis. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades mexicanas anunciaron el lunes la incautación de 24.400 litros de metanfetamina líquida en el estado noroccidental de Sinaloa. Es considerado el segundo mayor decomiso de ese tipo de droga en la historia del país.

La operación se da a más de un año y cuatro meses del decomiso de 4.700 litros de metanfetamina líquida que se realizó también en Sinaloa, que está sumido desde septiembre de 2024 en la violencia por la cruenta lucha que mantienen dos facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos.

La droga fue localizada en un allanamiento que realizó entre el 19 y 20 de junio el Ejército y la Guardia Nacional a un inmueble en la ciudad de Los Mochis donde se aseguraron también casi 160.000 litros de precursores químicos, dos vehículos y cargadores para armas largas y municiones, dijo en un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República.

Durante la operación fue detenido un presunto integrante del Cártel de Sinaloa identificado como Jorge “N”, refiere el comunicado.

Las autoridades afirmaron que con estas acciones se impide la producción masiva de drogas sintéticas y “se golpea directamente la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales”.

De acuerdo con cifras oficiales, desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, en octubre del 2024, hasta el mes pasado se han desmantelado 2.407 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

La administración de Sheinbaum exhibe los logros en materia de combate al narcotráfico en medio de las recurrentes críticas del presidente Donald Trump quien afirmó la semana pasada durante una visita a París que “los carteles gobiernan México” y que la presidenta es “una mujer muy asustada”. Trump ha ofrecido reiteradamente ayuda a México para enfrentar a los cárteles en su territorio, lo que Sheinbaum ha descartado.

El Cártel de Sinaloa ha sufrido en la última década duros golpes con la detención de algunos de sus históricos cabecillas que permanecen en cárceles de Estados Unidos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Pese al descabezamiento de algunos de sus líderes el cártel sigue siendo uno de los más poderosos de México con actividades que van más allá del tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína, y que se extienden a la extorsión, el tráfico de personas, la tala ilegal y el lavado de dinero.

Desde septiembre del 2024 dos facciones de Cártel de Sinaloa que integran los hijos de “El Chapo”, conocidos como “Los Chapitos”, y los seguidores de Zambada mantienen una encarnizada lucha que se desató luego del secuestro en julio de 2024 del histórico capo por parte de Joaquín Guzmán López, otro de los hijos de “El Chapo”, quien se entregó junto al exlíder en Texas.

Mientras tanto, en operaciones separadas en los estados de Tlaxcala y Guerrero elementos de la Secretaría de Seguridad en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina incautaron más de tres toneladas de cocaína, informó el gobierno.

Uno de los decomisos se ejecutó en un inmueble del estado de Tlaxcala, vecino a la capital mexicana, donde se localizó más de una tonelada de cocaína, seis armas largas, cartuchos y equipo táctico.

En dos operaciones recientes que se realizaron frente a las costas del estado sureño de Guerrero se decomisaron más de 2,1 toneladas de cocaína y se detuvieron cinco personas. Las autoridades no precisaron cuándo se realizaron las incautaciones.