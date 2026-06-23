Crecimiento económico coloca a Tamaulipas entre los estados más dinámicos del país

Ninfa Cantú Deándar destacó que la economía estatal creció 3.2% en 2025, mientras la actividad industrial registró un avance de 14%

Ninfa Cantú subrayó que la actividad industrial mostró un desempeño sobresaliente, al crecer 14 por ciento, lo que colocó a Tamaulipas en el tercer lugar nacional en este indicador, reflejo de la fortaleza productiva, logística y energética de la entidad. [Agencias]

Ninfa Cantú subrayó que la actividad industrial mostró un desempeño sobresaliente, al crecer 14 por ciento, lo que colocó a Tamaulipas en el tercer lugar nacional en este indicador, reflejo de la fortaleza productiva, logística y energética de la entidad. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, afirmó que Tamaulipas atraviesa un momento de solidez económica, luego de confirmarse que el estado se ubicó entre los cinco con mayor crecimiento del país durante 2025.

“Estos resultados nos dan mucho gusto porque reflejan la confianza y certidumbre que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, así como la fortaleza de sectores estratégicos como la industria y el sector primario”, expresó.

Cantú Deándar destacó que, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, ITAEE, la economía de Tamaulipas registró un crecimiento de 3.2 por ciento durante 2025, impulsada principalmente por el dinamismo de la industria y del sector primario.

Subrayó que la actividad industrial mostró un desempeño sobresaliente, al crecer 14 por ciento, lo que colocó a Tamaulipas en el tercer lugar nacional en este indicador, reflejo de la fortaleza productiva, logística y energética de la entidad.

En materia de inversión extranjera directa, la titular de Economía informó que durante el primer trimestre de 2026 Tamaulipas captó 222 millones de dólares, mientras que en 2025 la inversión extranjera alcanzó 564 millones de dólares, lo que confirma la confianza de los inversionistas en el estado.

Actualmente, Tamaulipas cuenta con 168 proyectos confirmados, que representan una inversión superior a 20 mil 664 millones de dólares, además de 187 proyectos potenciales por más de 19 mil 454 millones de dólares, cifras que muestran que la inversión no se ha detenido en la entidad.

Cantú Deándar destacó que en Ciudad Victoria la inversión mantiene un comportamiento positivo, principalmente en el sector comercial y de servicios, con la llegada y expansión de tiendas de conveniencia, farmacias, autoservicios, hospitales y otros negocios que contribuyen a que el empleo siga creciendo. Como ejemplo, mencionó el anuncio de inversión de OXXO por 300 millones de pesos para la apertura de 60 nuevas unidades.

Con estos indicadores -dijo- Tamaulipas reafirma su posición como un estado competitivo y confiable para la inversión, con una economía que mantiene ritmo de crecimiento y sectores estratégicos que siguen aportando al desarrollo regional.