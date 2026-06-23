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Registra dólar nuevo descenso en centros cambiarios

Baja a 17.40 a la venta en esta región fronteriza

Imagen de un centro cambiario en Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Este lunes, el dólar retrocedió por segunda vez en el presente mes, al ofertarse en 17.40 pesos a la venta en centros cambiarios donde se venía cotizando en 17.50 pesos desde el pasado 6 de junio.

Con ello, la divisa verde sigue en los niveles de hace dos años.

El dólar también bajó a la compra, al pasar de 16.30 a 16.20.

Los ajustes que ha tenido la moneda extranjera se dan en un contexto de renegociación del T-MEC y de fuertes tensiones entre el gobierno de México con los Estados Unidos así como la guerra en Oriente Medio.

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