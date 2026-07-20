Provoca joven choque al conducir sin licencia y sin placas

El peritaje atribuyó la responsabilidad al conductor de una camioneta por una maniobra negligente al incorporarse

El peritaje elaborado por los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal determinó que la responsabilidad del accidente recayó en el conductor de la camioneta GMC Canyon. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El peritaje elaborado por los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal determinó que la responsabilidad del accidente recayó en el conductor de la camioneta GMC Canyon. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en la intersección de la avenida Mazatlán y la calle Independencia movilizó a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, luego de que dos vehículos se vieran involucrados en una colisión que dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el percance ocurrió cuando una camioneta GMC Canyon modelo 2017, conducida por Fernando, de 18 años, circulaba de norte a sur sobre la avenida Mazatlán. Al llegar al cruce con la calle Independencia, el conductor realizó una vuelta a la derecha e impactó contra un automóvil Kia K-3 modelo 2027.

Tras el accidente, Fernando manifestó a los agentes viales que circulaba por la avenida Mazatlán con intención de incorporarse a la calle Independencia, cuando el otro vehículo apareció y no alcanzó a detenerse, además de señalar que este se encontraba muy cargado hacia su carril.

Por su parte, el Kia K-3 era conducido por José Ángel, de 39 años, quien permanecía momentáneamente detenido realizando el alto correspondiente al momento de la colisión.

El peritaje elaborado por los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal determinó que la responsabilidad del accidente recayó en el conductor de la camioneta GMC Canyon, al establecer que incurrió en falta de precaución al conducir, manejó de forma negligente al cargarse hacia su lado izquierdo durante la maniobra, además de que no contaba con licencia de conducir.

Asimismo, la autoridad informó que la camioneta involucrada carecía de placas de circulación, situación que también fue asentada dentro del reporte oficial levantado en el lugar de los hechos.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y la elaboración del parte de accidente, con base en el peritaje efectuado en el sitio.