Inaugura Américo obra vial y entrega escrituras a familias matamorenses

El gobernador destacó que Matamoros se encuentra ante una etapa de grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo

Matamoros, Tam.– En un paso más hacia la modernización de Matamoros y en cumplimiento de la palabra empeñada, el gobernador Américo Villarreal Anaya regresó a este municipio para inaugurar la pavimentación con concreto asfáltico de la avenida Roberto Guerra, obra en la que se invirtieron 38.3 millones de pesos, además de entregar 134 escrituras a igual número de familias del poblado Higuerillas.

El gobernador destacó que Matamoros se encuentra ante una etapa de grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo, impulsada por proyectos estratégicos que promueven de manera coordinada los gobiernos federal, estatal y municipal.

“Hoy estamos aquí constatando lo que implica tener esta cuarta transformación, una transformación de una visión humanista”, dijo, al tiempo de señalar que es para que “realmente beneficie a quien es el objetivo último del quehacer de un gobierno, que son las personas. Y aquí Matamoros tiene una gran presencia. Se está trabajando desde el Gobierno Federal con nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, los tres gobiernos alineados con una visión de servir a su gente”.

También se refirió al impulso a la vivienda junto con Infonavit y Conavi. “Aquí estamos construyendo más de 8 mil viviendas a través de estos programas que dan fuente de trabajo, de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y la certidumbre a muchas familias”.

Anunció el gran proyecto, por iniciativa de la presidenta de México, de hacer la carretera del Corredor del Golfo Norte.

“Es una nueva carretera de más de 570 kilómetros, que va a unir toda nuestra entidad y conectar con la Ciudad de México a través de Tampico, Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros”, dijo.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, destacó que en este municipio se han invertido mil 236 millones de pesos desde octubre de 2022 a la fecha.

“Esta obra es un hilo más en la red de trabajo que hemos tejido aquí, en Matamoros. Desde octubre de 2022 a la fecha, en obra pública estatal suman 211 contratos, con una inversión histórica de poco más de mil 236 millones de pesos. Esta inversión es, en resumen, la certeza de que Matamoros no ha estado esperando en la fila”, dijo, y anunció una segunda etapa de inversión que Matamoros verá cristalizada este mismo 2026, en donde se contempla un aproximado de 140 millones de pesos, solo en obra pública estatal.

“Nada de esto es improvisado. Responde a una hoja de ruta clara: que el desarrollo no se quede en el discurso, que llegue a cada rincón de Tamaulipas. Así nos lo instruyó desde el primer día el gobernador Américo Villarreal Anaya”, precisó.

Detalló que la avenida Roberto Guerra es una vialidad que consta de 5,781 metros cuadrados de concreto asfáltico, 461 metros lineales, 538 metros de tubería de agua potable, 30 tomas domiciliarias, 593 metros de tubería de drenaje sanitario, además de 30 luminarias, señalamientos horizontales y verticales, y 1,193 metros cuadrados de banquetas.

Mientras que el secretario de Desarrollo Urbano, Karl Heinz Becker Hernández, señaló que hay días que son un parteaguas en la vida de las familias, “y hoy es un día de esos, porque para muchas familias estas escrituras significan el fin de la incertidumbre y el comienzo de una etapa marcada por la tranquilidad, la certeza y la confianza; me da mucho gusto compartir este momento con 134 familias beneficiadas de más de 20 colonias del poblado Higuerillas”.

Por su parte, el alcalde, Alberto Granados Fávila, reconoció la voluntad política del mandatario estatal, que se traduce en grandes avances para Matamoros en materia de salud, seguridad, pavimentación, red hidráulica, entre otros.

“Esto solo ha sido posible gracias al respaldo de nuestro señor gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya. Gracias por todos los grandes apoyos que recibimos por parte de usted”, concluyó.