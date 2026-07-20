Crecen denuncias en Camargo y Comales; acusan amenazas del CDG para obligar a pobladores a manifestarse contra la Guardia Estatal

Tras la denuncia presentada por pescadores del municipio de Camargo, Tamaulipas, continúan surgiendo señalamientos de amenazas e intimidaciones contra la población, atribuidas al presunto líder del Cártel del Golfo (CDG) conocido como "El Gafe", con el objetivo de obligar a ciudadanos a participar en protestas contra la Guardia Estatal. #Camargo #Comales #Tamaulipas #GuardiaEstatal #Seguridad #FronteraChica #Bloqueos #Violencia #CrimenOrganizado #DenunciaCiudadana #Justicia #EstadoDeDerecho #SeguridadPública #México #Investigación #PazParaTamaulipas #NoALaViolencia #ProtecciónCiudadana #DerechosHumanos #Autoridades #GobiernoDeMéxico #FuerzasDeSeguridad #CamargoTamaulipas #ComalesTamaulipas #Frontera #Denuncia #SeguridadNacional #Paz #Ciudadanía #TamaulipasSeguro

Camargo, Tam.— Las denuncias contra el líder criminal del Cártel del Golfo (CDG), identificado con el alias de “El Gafe”, continúan aumentando en la región de la Frontera Chica. Luego de que un grupo de pescadores denunciara haber sido amenazado, nuevos testimonios de habitantes de Camargo y Comales señalan que también han sido objeto de presuntas intimidaciones para participar en bloqueos carreteros y manifestaciones dirigidas contra la Guardia Estatal de Tamaulipas.

De acuerdo con los denunciantes, recibieron mensajes de voz en los que se les ordenaba acudir a las movilizaciones y colaborar en el cierre de carreteras y accesos, bajo la advertencia de que, en caso de negarse, serían objeto de represalias que afectarían directamente su actividad económica y el sustento de sus familias.

“Nos mandó un audio donde nos amenaza con castigarnos una semana sin poder pescar si no acudimos a las manifestaciones. Eso significa dejar sin comida y sin ingresos a nuestras familias”, relató uno de los pescadores afectados.

Las denuncias surgieron tras los bloqueos registrados en el acceso al Puente Internacional Camargo–Río Grande City y sobre la carretera Ribereña, donde un tractocamión fue utilizado para impedir la circulación vehicular, mientras manifestantes exhibían pancartas con mensajes dirigidos en contra de la Guardia Estatal.

Habitantes que solicitaron el anonimato por temor a represalias aseguraron que las protestas no habrían surgido de manera espontánea, sino que presuntamente fueron impulsadas mediante amenazas por integrantes de la organización criminal.

“La Guardia Estatal es la única corporación que realmente ha enfrentado a ‘El Gafe’ y a su grupo en Camargo y Comales. Por eso ahora quieren obligar a la gente a salir a protestar en su contra mediante amenazas”, afirmaron.

Durante 2026, la Frontera Chica de Tamaulipas ha sido escenario de diversos hechos de violencia relacionados con operativos de seguridad. Autoridades estatales han informado sobre enfrentamientos armados en el ejido Comales, ataques con artefactos explosivos e incluso agresiones con drones contra personal de la Guardia Estatal, hechos en los que al menos un elemento resultó lesionado.

De igual forma, diversos medios de comunicación han documentado denuncias sobre presiones ejercidas por integrantes del Cártel del Golfo contra comerciantes de la región para impedir la venta de alimentos, combustible y otros servicios a elementos de la Guardia Estatal, como parte de una estrategia para limitar sus operaciones.

Ante el incremento de estas denuncias, habitantes de Camargo y Comales hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República y a las autoridades federales para que investiguen los presuntos actos de intimidación, brinden protección a la población y esclarezcan si detrás de los bloqueos y manifestaciones existió coerción por parte de grupos delictivos.

Los denunciantes también solicitaron que se fortalezca la presencia de las fuerzas de seguridad en la región y se actúe contra quienes, afirman, mantienen bajo un clima de miedo e incertidumbre a las comunidades de la Frontera Chica.

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