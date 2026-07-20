Conquista Unión Laguna serie al vencer 6-2 a los Dos Laredos

Nuevo Laredo, Tam.– Con ataques espaciados pero oportunos, Algodoneros del Unión Laguna superó este domingo 6 carreras por 2 a Tecos de los Dos Laredos en el Parque La Junta, llevándose así el equipo guinda su segunda y última serie de la frontera en la presente temporada.

En relevo de una entrada y un tercio, con ponche incluido, Jacob Barnes (2-2, 1.94) fue el pitcher vencedor. Diego Hernández (0-2, 6.92) cargó con el revés para los locales en dos capítulos sobre el cerrito, de tres carreras limpias, cuatro imparables, un ponche y una base por bolas.

Albert Lara remolcó par de anotaciones para la visita, al irse de 5-2 con una llegada al plato. En la ofensiva emplumada Yoelquis Céspedes fue el único en repetir de hit al irse de 4-2.

Fue hasta el quinto rollo que Algodoneros (36-42) inauguró el score con rally de tres anotaciones ante el joven Diego Hernández, primer relevista. Tras dos outs, Albert Lara impulsaba a Dean Nevárez con hit al jardín central, Julian Escobedo llegó a la registradora vía wild pitch, y Nick Torres hacía lo propio con sencillo al bosque de en medio para que Lara anota el 3 por 0.

La respuesta fue inmediata para los Dos Laredos (29-49) en esa quinta entrada con ocho bateadores y par de anotaciones para apretar las cosas 3 a 2. Miles Simington recibió pasaporte de parte de Touki Toussaint con casa llena, anotando Francisco Córdoba; y con línea de hit al sector izquierdo, Cade Gotta impulsaba a Luis de los Santos.

Para el octavo inning, la visita consiguió ampliar la pizarra a 5-2 frente al veracruzano Erick Rodríguez. Nick Torres abrió tanda llegando a primera base tras error del parador en corto Ítalo Motta, y arribó posteriormente a la registradora con envío descontrolado. En jugada de selección, Eguy Rosario impulsaba la segunda anotación del episodio en los spikes de Isán Diaz, que previamente dio doble por el bosque derecho.

El 6-2 definitivo llegó en la alta del noveno con doble de Albert Lara al jardín izquierdo frente a Jonathan Haab, para impulsar a Dean Nevárez que había recibido pasaporte de parte del zurdo Gilberto Luna.

Matt Foster bajó la cortina en la novena tanda para Tecos, con ponche y hit recibido de parte de Ítalo Motta.

Franklyn Kilomé (2.0IP, 1H, 3K) también relevó para los de la frontera. Guadalupe Chávez (0.2IP, 2K), Austin Pope (1.0IP, HLD) y el zurdo Ángel Perdomo (0.2IP, 1H, 1K) aparecieron desde el bullpen de la visita.

Tras esta caída, Tecos de los Dos Laredos se dispone a enfrentar a Rieleros de Aguascalientes y Dorados de Chihuahua en condición de visitante para la semana que está por comenzar. Frente a los hidrocálidos, los probables abridores serán el zurdo Andrew Parrish (2-9, 6.33), Leam Méndez (0-0, 3.86) y Tyler Ivey (6-5, 6.00).

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E LAG 0 0 0 0 3 0 0 2 1 6 8 0 TECOS 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 1

PG: Jacob Barnes (2-2, 1.94); PP: Diego Hernández (0-2, 6.92); SV: No hubo; HR: No hubo.