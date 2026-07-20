Muere hombre en vía pública de la Mirador por aparentes causas naturales

La persona fue identificada como Alfonso, de 53 años, conocido entre los habitantes del sector con el apodo de “El Terry”. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La persona fue identificada como Alfonso, de 53 años, conocido entre los habitantes del sector con el apodo de “El Terry”. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 53 años perdió la vida por causas naturales la tarde de este lunes, luego de ser encontrado inconsciente sobre un sillón colocado en la banqueta de la avenida Amado Nervo, entre las calles Juan Álvarez y Venustiano Carranza, en la colonia Mirador.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al observar que una persona permanecía inmóvil sobre un sillón ubicado en la vía pública, por lo que temían que presentara alguna complicación de salud.

Al sitio acudieron paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona quedó bajo resguardo mientras se notificaba a las autoridades ministeriales.

La persona fue identificada como Alfonso, de 53 años, conocido entre los habitantes del sector con el apodo de “El Terry”. Vecinos señalaron que era una persona con problemas de alcoholismo y que habitualmente se dedicaba a lavar automóviles y barrer las banquetas de las viviendas cercanas, labores por las que recibía una remuneración.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron para realizar las diligencias correspondientes y dar fe del fallecimiento.

Como parte del protocolo legal, el cuerpo fue trasladado a una funeraria, donde se le practicará la autopsia de ley que permitirá establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.