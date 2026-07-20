El Dólar
Compra:
$16.30
Venta:
$17.50
EN VIVO

Muere hombre en vía pública de la Mirador por aparentes causas naturales

Vecinos solicitaron ayuda al verlo inconsciente; la Fiscalía realizó diligencias y ordenó la autopsia correspondiente

La persona fue identificada como Alfonso, de 53 años, conocido entre los habitantes del sector con el apodo de “El Terry”. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 53 años perdió la vida por causas naturales la tarde de este lunes, luego de ser encontrado inconsciente sobre un sillón colocado en la banqueta de la avenida Amado Nervo, entre las calles Juan Álvarez y Venustiano Carranza, en la colonia Mirador.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al observar que una persona permanecía inmóvil sobre un sillón ubicado en la vía pública, por lo que temían que presentara alguna complicación de salud.

Al sitio acudieron paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona quedó bajo resguardo mientras se notificaba a las autoridades ministeriales.

La persona fue identificada como Alfonso, de 53 años, conocido entre los habitantes del sector con el apodo de “El Terry”. Vecinos señalaron que era una persona con problemas de alcoholismo y que habitualmente se dedicaba a lavar automóviles y barrer las banquetas de las viviendas cercanas, labores por las que recibía una remuneración.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron para realizar las diligencias correspondientes y dar fe del fallecimiento.

Como parte del protocolo legal, el cuerpo fue trasladado a una funeraria, donde se le practicará la autopsia de ley que permitirá establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

Revela Festival de Toronto su programación con destacados estrenos mundiales
Localizan sin vida a adulto mayor de 72 años dentro de su vivienda

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.