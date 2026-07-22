Investigan choque tras versiones opuestas sobre luz del semáforo

Dos conductoras resultaron con lesiones leves luego de un accidente en la colonia Roma; Tránsito realiza el peritaje correspondiente

Ante la falta de acuerdo entre las involucradas, oficiales de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de evidencias y el peritaje técnico. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Ante la falta de acuerdo entre las involucradas, oficiales de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de evidencias y el peritaje técnico. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en el crucero de las calles Pino Suárez y avenida Luis Caballero, en la colonia Roma, dejó como saldo dos conductoras con lesiones leves y daños materiales, mientras autoridades de Tránsito realizaron el peritaje para determinar cómo ocurrió el percance.

El encontronazo involucró a una camioneta Nissan y un automóvil Chevrolet, cuyas conductoras recibieron atención en el lugar por parte de paramédicos de Protección Civil y Bomberos. Tras la valoración médica, se informó que ambas presentaban únicamente golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

De acuerdo con los primeros informes, la camioneta Nissan circulaba de oriente a poniente sobre la calle Pino Suárez cuando, al llegar al cruce con la avenida Luis Caballero, se impactó contra el automóvil Chevrolet que avanzaba de sur a norte.

Tras la colisión, ambas automovilistas sostuvieron versiones opuestas sobre la causa del accidente, ya que cada una afirmó que el semáforo le otorgaba el paso con luz verde al momento de ingresar al crucero.

Ante la falta de acuerdo entre las involucradas, oficiales de la Dirección de Tránsito y Vialidad realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de evidencias y el peritaje técnico, con el propósito de establecer la secuencia de los hechos y deslindar responsabilidades.