Provoca menor sin licencia aparatoso choque y deja mujer lesionada

El adolescente conducía sin placas, en sentido contrario y a exceso de velocidad al momento del accidente

Las investigaciones de Tránsito establecieron que el conductor menor de edad no contaba con licencia ni permiso provisional para conducir. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las investigaciones de Tránsito establecieron que el conductor menor de edad no contaba con licencia ni permiso provisional para conducir. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un adolescente de 16 años provocó un accidente vial que dejó a una mujer lesionada y daños materiales en tres vehículos, luego de conducir en condiciones irregulares por calles de la colonia Buenavista.

El percance ocurrió en el crucero de la Privada Londres y la calle Francisco Javier Mina, donde, de acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito, el menor circulaba de sur a norte en sentido contrario sobre la Privada Londres. Al llegar a la intersección, invadió la vía preferencial, lo que ocasionó el choque contra un automóvil Kia K3 modelo 2025 que era conducido con paso libre por Jesús, de 41 años.

Tras el impacto, el Cadillac CTS modelo 2013, color negro y sin placas de circulación, salió proyectado y terminó estrellándose contra un Nissan Altima modelo 2014 que se encontraba estacionado, provocando daños en las tres unidades involucradas.

Al lugar acudieron paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes de los vehículos. María del Rosario, de 62 años, quien viajaba como copiloto en el Kia, presentó golpes contusos y fue trasladada a un hospital para una valoración médica especializada.

Las investigaciones de Tránsito establecieron que el conductor menor de edad no contaba con licencia ni permiso provisional para conducir. Además, el vehículo que manejaba carecía de placas de circulación y era conducido en sentido contrario, invadiendo una vialidad con preferencia de paso y a exceso de velocidad.

Elementos de la corporación realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el traslado de las tres unidades al corralón, donde permanecerán mientras se llevan a cabo los procedimientos para el deslinde de responsabilidades y la cobertura de los daños materiales y gastos médicos derivados del accidente.