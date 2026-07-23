Localizan sin vida a mujer dentro de su vivienda en la colonia Palacios

Vecinos reportaron fuertes olores; la necropsia determinará la causa del fallecimiento de la mujer de 60 años

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 60 años fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Palacios, luego de que vecinos alertaran a las autoridades tras percibir durante varios días fuertes olores provenientes de la vivienda.

La fallecida fue identificada como María del Refugio “S”, quien, de acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, vivía sola y no había sido vista por habitantes del sector desde hacía varios días.

Tras el reporte ciudadano, corporaciones de auxilio y autoridades ministeriales acudieron al inmueble, donde confirmaron el hallazgo del cuerpo. Debido al avanzado estado de descomposición, la zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Personal de Servicios Periciales y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizaron el procesamiento de la escena, documentaron los indicios y dieron fe de los hechos conforme al protocolo establecido.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria habilitada para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento.