Recuperan cuerpo sin vida del río Bravo cerca del Puente Negro

La víctima permanece sin identificar; autoridades investigan si murió durante un intento de cruce hacia Estados Unidos

Una vez recuperado el cuerpo, fue llevado a la orilla del afluente, donde la zona quedó bajo resguardo de las autoridades para el inicio de las diligencias correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Una vez recuperado el cuerpo, fue llevado a la orilla del afluente, donde la zona quedó bajo resguardo de las autoridades para el inicio de las diligencias correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos del equipo de Rescate Acuático de Protección Civil y Bomberos recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre que flotaba en las aguas del río Bravo, a unos 200 metros del Puente Negro, lo que movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades ministeriales.

El reporte fue recibido en la central de emergencias alrededor de las 09:29 horas, por lo que rescatistas acudieron al sitio y desplegaron una lancha a la altura del Puente Internacional II para navegar río arriba hasta localizar y asegurar el cuerpo.

Una vez recuperado el cuerpo, fue llevado a la orilla del afluente, donde la zona quedó bajo resguardo de las autoridades para el inicio de las diligencias correspondientes.

La víctima permanece en calidad de no identificada. De acuerdo con la información recabada en el lugar, vestía una playera blanca de tirantes, pantalón de mezclilla y portaba un anillo en la mano izquierda.

De manera preliminar, se considera la posibilidad de que se trate de un migrante que habría fallecido por inmersión durante un intento de cruzar hacia Estados Unidos, aprovechando el cauce del río Bravo, el cual registra un nivel elevado.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal, personal de la Policía Investigadora y peritos de Servicios Periciales, quienes acordonaron el área para realizar el procesamiento de la escena y recabar los indicios correspondientes.

Concluidas las actuaciones ministeriales, el cuerpo fue trasladado a una funeraria, donde se le practicará la autopsia de ley para establecer la causa oficial del fallecimiento y continuar con el proceso de identificación de la víctima.