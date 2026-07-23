Hallan cuerpo dentro de cisterna en vivienda de la colonia Granjas Treviño

La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre de 45 años; preliminarmente se presume una caída accidental

Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento del lugar, recabaron indicios y dieron fe del hallazgo como parte de la carpeta de investigación abierta para determinar las causas del fallecimiento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento del lugar, recabaron indicios y dieron fe del hallazgo como parte de la carpeta de investigación abierta para determinar las causas del fallecimiento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El cuerpo de un hombre fue localizado al interior de una cisterna de agua en un domicilio de la colonia Granjas Treviño, donde autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. El hallazgo ocurrió luego de que familiares y vecinos reportaran fuertes olores provenientes del inmueble.

La víctima fue identificada como Martín “S”, de 45 años. De acuerdo con la información disponible, su esposa manifestó que desconocía su paradero desde hacía varios días y que inicialmente creyó que se había ausentado de manera voluntaria.

Al inspeccionar la vivienda, la mujer revisó la cisterna y encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición, por lo que de inmediato solicitó la intervención de las autoridades a través del número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes acordonaron el área para preservar la escena mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento del lugar, recabaron indicios y dieron fe del hallazgo como parte de la carpeta de investigación abierta para determinar las causas del fallecimiento.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria autorizada para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer la causa oficial de la muerte.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantiene abiertas las investigaciones y se presume que la persona cayo a la cisterna en forma accidental.