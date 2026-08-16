Se alistan para el regreso a clases; compran uniformes escolares

El Globo es la que suministra una importante parte de faldas, blusas, pantalones, jumpers entre otros atuendos y accesorios. [Iván Zertuche/Líder Web]

El Globo es la que suministra una importante parte de faldas, blusas, pantalones, jumpers entre otros atuendos y accesorios. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Como cada año y en víspera del inicio de un nuevo ciclo escolar, los padres de familia comienzan a realizar las compras para el regreso a clases. Esta vez se tiene confirmado que inicie el lunes 31 de agosto.

En cuanto a los uniformes, la famosa tienda ‘El Globo’, que en Nuevo Laredo es la que suministra una importante parte de faldas, blusas, pantalones, jumpers entre otros atuendos y accesorios, ha estado recibiendo desde principios de este mes una afluencia alta de compradores.

En una visita realizada a dicho negocio, pudimos constatar que efectivamente ya hay padres de familia que acuden a realizar compras y utilizar el método de separado, mismo que se ofrece por parte de la tienda anticipando el 30% del total de su compra, y teniendo un mes para liquidar el resto de todo lo que adquieran.

La tienda El Globo ofrece blusas blancas para niña, en talla de 4 a 16, las que tienen un precio de 55 pesos. También se encuentran faldas de todo tipo, en talla de 2 a 48, con un costo que va desde los 106 a los 247 pesos por pieza.

Para los niños se ofrece de igual manera camisas de las tallas 4 a la 16, las que tienen un valor de 78 a los 245 pesos, ya sea de manga corta o manga larga. Los pantalones se ofertan desde los 120 hasta 525 pesos en tallas desde la 2 a 48 de cintura.

También se tienen Jumper, para las niñas de secundaria que son de la talla 4 a la 20, y tienen un precio de 155 pesos hasta los 250 pesos, las calcetas blancas las pueden encontrar desde 30 hasta los 50 pesos, moños de 35 pesos, corbatas de 50 pesos y corbatines para niña de 55 pesos.

Algunos accesorios extra como son batas para laboratorio se encuentran desde los 147 hasta los 294 pesos. Cabe señalar que los uniformes que ofrece El Globo, son desde preescolar hasta universidad, contando con una gran variedad de prendas.

Como algo extra se oferta también la venta de diferentes escudos o logotipos. En lo que es bordado tiene un costo de 70 pesos, los parches tienen un valor de 50 pesos, y serían para preescolar, primaria y secundaria. La tienda tiene servicio de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde.