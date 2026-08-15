Provoca distracción aparatoso choque contra vivienda en colonia Guerrero

Tras el choque, ambas unidades perdieron el control y fueron proyectadas hacia la esquina noroeste del crucero, donde impactaron un poste de madera y una barda de concreto. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras el choque, ambas unidades perdieron el control y fueron proyectadas hacia la esquina noroeste del crucero, donde impactaron un poste de madera y una barda de concreto. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una distracción mientras conducía provocó un aparatoso accidente en la colonia Guerrero, donde dos camionetas terminaron proyectadas contra un poste de madera y la barda de una vivienda, luego de que una conductora omitiera una señal de alto.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y la calle 5 de Febrero. De acuerdo con el informe de Tránsito, la responsable fue identificada como Surizaday, de 27 años, quien conducía una Lincoln SUV modelo 2011, blanca, sin placas de circulación y sin licencia.

La conductora circulaba de sur a norte por la avenida 20 de Noviembre y, al llegar al crucero, no respetó la señal de alto. Ante los agentes, explicó que uno de sus hijos le habló desde el asiento trasero, por lo que desvió la mirada y, al volver a observar hacia el frente, ya se había producido el impacto.

La camioneta Lincoln fue golpeada en uno de sus costados por una Honda CR-V modelo 2022, gris, conducida por Irma, de 63 años, quien tenía la vía preferencial y se desplazaba de oriente a poniente por la calle 5 de Febrero.

Tras el choque, ambas unidades perdieron el control y fueron proyectadas hacia la esquina noroeste del crucero, donde impactaron un poste de madera y la barda de concreto de una residencia.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que los involucrados resultaron ilesos. Los agentes viales elaboraron las infracciones correspondientes por manejo negligente, omisión de señal de alto y falta de documentación, mientras las unidades fueron remolcadas para continuar con el procedimiento por los daños ocasionados.