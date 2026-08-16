Se reúne Claudia Sheinbaum con jóvenes tamaulipecos

La presidenta de México dialogó con las y los jóvenes tamaulipecos en el auditorio del Tecnológico de Victoria. [Agencias]

La presidenta de México dialogó con las y los jóvenes tamaulipecos en el auditorio del Tecnológico de Victoria. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- En un encuentro con los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comprobó, que como dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya, la juventud tamaulipeca es “una juventud echada para adelante” que triunfa y trasciende.

Al continuar con sus actividades en Tamaulipas y luego de supervisar la construcción de la planta potabilizadora en el municipio de Casas, la presidenta de México dialogó con las y los jóvenes tamaulipecos en el auditorio del Tecnológico de Victoria, ante quienes destacó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, suma ya más de 3.6 millones de derechohabientes en todo el país, quienes accedieron al derecho de un trabajo digno y a la oportunidad de insertarse en el mundo laboral.

“Ya conocen el objetivo, es dar recursos, apoyo para que puedan tener un año de empleo. El apoyo se le da al joven, a la joven, pero también a la empresa y el objetivo es que se queden trabajando en el lugar donde se les dio la oportunidad”, dijo.

Agregó que la gran mayoría de los jóvenes que entran al programa consiguen empleo, ya sea que se quedan en el lugar donde están haciendo su trabajo gracias al programa o les da la experiencia de un año para poder conseguir empleo en otro sitio.

“Los gobiernos tienen que abrir los derechos del pueblo de México y en particular de las y los jóvenes. Por eso decimos que el México de los derechos y no de los privilegios se está recuperando, estamos construyendo un México distinto”, agregó.

Sheinbaum Pardo señaló que para el gobierno actual, la juventud no es sólo el futuro, sino un eje central del presente y los apoyos como las becas y programas sociales buscan garantizar que los estudiantes no abandonen sus estudios por falta de recursos, integrándolos activamente en el proyecto de nación.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó los múltiples beneficios que gracias a la visión de la presidenta impulsan el progreso, avance, y sustentabilidad para nuestra nación.

“Todos los que estamos aquí somos jóvenes, todos. Hay jóvenes, por edad cronológicamente, pero hay jóvenes de corazón y de mente que queremos seguir avanzando y progresando y teniendo una sociedad cada vez más justa, más equilibrada, que todos tengamos las mismas oportunidades porque ese es el principio del humanismo mexicano que nos hace a todos semejantes y que hace que sintamos ese amor al prójimo”, expresó.

El gobernador indicó que jóvenes tamaulipecos destacan ahora en el ámbito educativo, en la ciencia, el arte y el deporte y son referente de las nuevas generaciones.

“Así que esta es la juventud tamaulipeca, presidenta echada para adelante con los gobiernos de la transformación atentos a las oportunidades que nos abren el gobierno con esta visión humanista y con el compromiso de cada vez formarse y prepararse mejor para aprovechar estas grandes oportunidades”, dijo.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que son 3.6 millones de jóvenes los que han formado parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece un ingreso de 9 mil 582 pesos mensuales durante un año a los derechohabientes, seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la oportunidad de insertarse en el mundo laboral.

Por último, beneficiarios de este importante esquema como Alexia Carolina Banda Aguilar; Leslie Brisseldy Quistian Ovalle, Esly Sarid Luna Rubio, Ángel Amizadai Álvarez Vázquez y Kevin Owen Balboa Belttrán expusieron sus vivencias de los apoyos concretos sobre su experiencia laboral que les permite una formación profesional y coincidieron que gracias a esta oportunidad de capacitarse, que significa una oportunidad de crecer y poder salir adelante, activar experiencia y tener sustento económico.