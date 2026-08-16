Ocasiona cambio de carril choque entre tráiler y automóvil

El operador del tráiler manifestó ante los agentes que se presentó un paro total de la circulación y que, al intentar frenar, la unidad derrapó ligeramente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El operador del tráiler manifestó ante los agentes que se presentó un paro total de la circulación y que, al intentar frenar, la unidad derrapó ligeramente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un cambio de carril realizado sin la debida precaución provocó un accidente entre un tractocamión y un automóvil particular sobre la Carretera Aeropuerto, en la parte superior del complejo vial conocido como “Los Dos Puentes”.

El percance ocurrió en la intersección con la carretera a Anáhuac, donde ambas unidades circulaban de sur a norte. De acuerdo con el peritaje de las autoridades viales, el tractocamión Freightliner modelo 2016, conducido por Juan Luis, de 55 años, avanzaba por el carril derecho.

Al llegar a la parte alta del puente, el operador intentó incorporarse hacia el carril izquierdo, maniobra durante la cual invadió la trayectoria de un automóvil Mazda modelo 2013, color negro, con placas de Texas, que era conducido por Miguel, de 36 años.

La maniobra ocasionó que el tractocamión cortara el paso al vehículo y lo golpeara en su costado izquierdo. El automovilista señaló que la pesada unidad se desplazó repentinamente hacia su trayectoria, sin darle oportunidad suficiente para evitar el impacto.

El operador del tráiler manifestó ante los agentes que se presentó un paro total de la circulación y que, al intentar frenar, la unidad derrapó ligeramente.

A pesar de los daños materiales ocasionados por el choque, ninguno de los dos conductores resultó lesionado. En el lugar también se registró un derrame de líquidos automotrices.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron para cubrir el área afectada con tierra y reducir el riesgo de otro accidente. Agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y señalaron al operador del tractocamión como presunto responsable por la invasión de carril.