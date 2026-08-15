Llama Protección Civil a mantener precauciones ante altas temperaturas

La corporación reiteró la importancia de evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación

Las condiciones climáticas extremas se mantendrán unos días más de lo previsto, en parte por las variaciones meteorológicas recientes. [Agencias]

Las condiciones climáticas extremas se mantendrán unos días más de lo previsto, en parte por las variaciones meteorológicas recientes. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Pese al avance del calendario, las altas temperaturas continuarán sintiéndose con fuerza en la región durante la segunda quincena del mes, por lo que la Dirección de Protección Civil y Bomberos, hizo el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones.

Humberto Fernández Díez de Pinos, titular de Protección Civil y Bomberos, advirtió que las condiciones climáticas extremas se mantendrán unos días más de lo previsto, en parte por las variaciones meteorológicas recientes.

“Esto es algo que se extiende en algunos días por las modificaciones de los cambios climáticos, tenemos todavía algunos 15 días de calores fuertes, hay que estar muy muy atentos y en las redes sociales del Gobierno Municipal”, comentó Humberto Fernández Díez de Pino.

El funcionario municipal señaló que este periodo de altas temperaturas ha provocado un incremento notable en las solicitudes de auxilio por parte de la población, registrándose cuadros de malestar físico vinculados al clima.

Indicó que los llamados a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, son cosa de todos los días, además explicó que se incrementaron los casos de personas que necesitan ser trasladadas a un hospital.

“Hemos tenido llamados a la alza, más de 10 a 15 diarios afortunadamente no hemos tenido alguna situación puntual en donde hayamos participado en alguna situación de golpe de calor, pero sí deshidrataciones y traslados a los hospitales”, explicó Díez de Pinos.

La corporación reiteró la importancia de evitar la exposición prolongada al Sol en las horas de mayor radiación, es decir desde las 11:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, mantenerse constantemente hidratados y consultar los canales oficiales del municipio para cualquier aviso de emergencia.

Los números para llamar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos son el (867) 712-3030, 7112-2125 además del teléfono de emergencia 911, además se pueden contactar a la página de la misma institución en donde se les da apoyo a los ciudadanos.