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Protege Municipio salud de mascotas con jornada de vacunación

La jornada de vacunación antirrábica canina y felina se realizó con familias de Villas de San Miguel

Durante esta jornada se aplicaron 162 vacunas antirrábicas a perros y gatos de la zona. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con una respuesta positiva por parte de las familias de la colonia Villas de San Miguel, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Bienestar Social y la Coordinación de Bienestar Animal, llevó a cabo una jornada de vacunación antirrábica canina y felina en el Centro Comunitario Villas de San Miguel.

Durante esta jornada se aplicaron 162 vacunas antirrábicas a perros y gatos de la zona, acercando este servicio directamente a las familias y contribuyendo a que sus mascotas se mantengan protegidas y en mejores condiciones de salud.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que impulsa el Gobierno Municipal para promover el bienestar animal, mejorar la calidad de vida de las mascotas y apoyar la economía de las familias, al acercar servicios preventivos que permiten mantener saludables a sus animales de compañía.

La jornada también refleja el compromiso de la administración municipal con la salud pública y la tenencia responsable de mascotas, al fomentar la prevención de enfermedades y generar una mayor conciencia sobre los cuidados que requieren perros y gatos.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar acercando servicios y acciones de bienestar a las colonias de Nuevo Laredo, trabajando de manera cercana a las familias y atendiendo las necesidades de la comunidad.

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