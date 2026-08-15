Fallece mujer de 89 años dentro de su vivienda en La Fe

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 89 años falleció en su domicilio de la colonia La Fe, donde autoridades investigadoras acudieron para tomar conocimiento del deceso y descartaron, de manera inicial, indicios de violencia que hicieran presumir la comisión de un delito.

La víctima fue identificada como Luz Herlinda “R”, quien fue localizada sin vida sobre una cama por elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte proporcionado por su hija, María Teresa “R”, la adulta mayor padecía hipertensión y permanecía postrada en cama desde hacía aproximadamente nueve años, luego de sufrir un choque séptico que le provocó la pérdida de movilidad.

La familiar explicó a las autoridades que durante la mañana se percató de que su madre había dejado de respirar, por lo que revisó su estado y confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Al realizar las primeras diligencias en el domicilio, los agentes investigadores no observaron huellas de violencia en el cuerpo ni en el lugar que permitieran establecer la existencia de un hecho delictivo.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y realizaron las actuaciones correspondientes para establecer formalmente las circunstancias del fallecimiento, de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de hechos.